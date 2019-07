Sara Tommasi ha abortito/ “Ha interrotto gravidanza per le cure contro bipolarismo”

Sara Tommasi non è più incinta. Ad annunciarlo è stata l’amica e agente Debora Cattoni sui social. «Non ha portato avanti la gravidanza poiché ha ripreso la cura». Il riferimento è alle terapie per il bipolarismo di cui soffre. Il mese scorso Sara Tommasi aveva rivelato la gravidanza e di essere felicemente fidanzata con un imprenditore più grande di lei. Intervenne Dagospia fiutando l’odore della bufala: le dichiarazioni furono bollate come “caltagironate”. Alla fine Spy ha pubblicato le foto dell’uomo, di cui l’agente di Sara Tommasi ha fatto il nome nel suo post: «È fidanzata con Angelo Guidarelli, le sta sempre vicino». Ma i colpi di scena continuano: Sara Tommasi ha raccontato tutto in un’intervista a Peter Gomez che vedremo a settembre nel programma Loft. «È stato un onore per me essere ospite di una produzione così prestigiosa». Non ha per anticipato nulla, se non che «sarà una bomba».

SARA TOMMASI HA ABORTITO “PER LE CURE CONTRO BIPOLARISMO”

Le dichiarazioni di Sara Tommasi sono state riportate da Notizie Audaci, a cui ha rivelato l’intenzione di chiarire tutto in merito a quanto accaduto nel suo passato tra droga e hard. «Sono felice di poter raccontare la mia storia e di aver ricevuto attestati di stima per aver superato tutti i miei crucco». Ma nel futuro di Sara Tommasi c’è anche il programma Sky “Lamborghini on the road”. Nei prossimi giorni sarà infatti a Forte dei Marmi: «Sarò al Twiga ed inizierò a lavorare con Debora al nostro progetto Sky con la conduzione del programma Lamborghini on the road per tutto il mondo». Sono stati superati dunque i malintesi con l’agente. «Fra me e Sara doveva essere solo lavoro. Però la sua anima mi ha colpito. Non lo so il perché. Forse ho sentito il bisogno di proteggerla. Anche se mi fa incazzare», ha dichiarato l’agente. In un post su Instagram ha aggiunto: «Per me Sara Tommasi non è una macchina, un robot, ma prima di tutto un’anima». È stata proprio lei ad ispirarla a cominciare un lavoro che neppure voleva fare: «Ho scelto una Star problematica ma con grandi doti che vanno oltre la logica. A me non interessa del suo passato».





