Gli esordi in tv, il successo e la fama; poi il calvario della malattia e il tunnel delle dipendenze che hanno reso il suo cammino di vita ostico e debilitante. Oggi, Sara Tommasi ha superato i momenti più bui e guarda con evidente nostalgia a quanto costruito nei primi anni di successo nello showbiz prima che le intemperie esistenziali guastassero la serenità della sua carriera. Intervistata dal Corriere della Sera, l’ex showgirl ha ricostruito gli albori; dalla laurea a Milano all’incontro con Lele Mora: “Ci siamo conosciuti in discoteca, andai io a presentarmi perchè mi avevano detto che era il manager delle dive”.

Dall’incontro con Lele Mora partono i primi contratti, i primi impegni professionali che presto porteranno Sara Tommasi sulle copertine e sul piccolo schermo. Ne conseguono corposi guadagni e soprattutto un clima di grande entusiasmo dal punto di vista emotivo: “Era tutto molto bello e sano, mi pagavano anche 10mila euro per una serata in discoteca e parliamo di 20 anni fa…”. Quando però la carriera sembrava prossima a decollare è sopraggiunta la malattia; un momento terribile che ha destabilizzato non solo il suo percorso ma anche la sua stabilità emotiva.

“Sono arrabbiata con me stessa perchè non mi sono curata quando mia madre me l’aveva chiesto; se mi fossi fermata un anno, non sarebbe successo nulla…”. Queste le parole di Sara Tommasi come riporta Gossip e Tv – nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. La malattia – un disturbo bipolare – necessitava un momento di stop dall’attività professionale e un iter clinico finalizzato a ristabilire una quotidianità serena. In quel momento però, come raccontato, l’ex showgirl non ha voluto arrestare la sua carriera vivendo poi un contraccolpo poco piacevole. “Prendevo altre sostanze al posto dei medicinali, quello mi ha fatto proprio uscire di testa”, ha raccontato Sara Tommasi che ha vissuto in quel periodo il tunnel della dipendenza dalla droga.

Dopo un lungo calvario tra ricoveri e percorsi clinici, Sara Tommasi è tornata al pieno delle sue forze e facoltà e non ha certo smesso di sognare sia dal punto di vista professionale che esistenziale. “Un figlio? Con mio marito Antonio stiamo pensando all’adozione”. Uno step che però necessita delle giuste tempistiche anche in funzione del rapporto sentimentale ancora in crescita: “Il nostro amore è nella sua fase adolescenziale, affrontiamo tutto con calma”.