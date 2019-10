Sara Tommasi/ “Mi davo a tutti e tante persone ne approfittavano di me..” (Live Non è la d’Urso)

Sara Tommasi è una delle ospiti della puntata di domenica 13 ottobre 2019 di “Live – Non è la d’Urso“, il talk show condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. La showgirl poche settimane fa aveva lanciato un appello alla conduttrice Mediaset dicendole: “ho bisogno di andare in televisione a parlare della mia rinascita, sicuramente da Barbara d’Urso riuscirei ad essere me stessa e a raccontarmi senza filtri”. Detto fatto, visto che Carmelita ha colto il messaggio della ex naufraga de L’Isola dei Famosi pronta a raccontare in tv la sua rinascita personale. Sono stati anni terribili e difficili per Sara Tommasi di cui in parte ha raccontato alla stampa: “Scappavo di casa, vagavo senza una meta e non riuscivo a volermi bene. Mi davo a tutti e tante persone hanno approfittato di me. Mi facevano fare qualsiasi cosa perché non sapevo dire di no”.

Sara Tommasi: “ho visto la morte in faccia”

Sara Tommasi ha rischiato di morire. Proprio così la bellissima showgirl che per anni è stata uno dei personaggi più richiesti del piccolo schermo ha vissuto un momento davvero terribile della sua vita. In particolare ha ricordato un momento davvero dolorosa: “Ricordo una notte di qualche tempo fa. Ero scappata da Terni ed ero finita in una casa con alcolizzati e tossicodipendenti. Senza entrare nei dettagli, lì ho visto la morte in faccia. Per grazia di Dio la mia famiglia è corsa a prendermi e mi ha salvato la vita facendomi ricoverare”. La showgirl in passato soffriva di bipolarismo, una patologia che è peggiorata in seguito alle sue cattive abitudini. Sara Tommasi, infatti, non nasconde di aver fatto uso di droga, alcol e psicofarmaci ma semplicemente per cercare di sentirsi meglio. Una scelta sbagliata che l’ha portata a rischiare la vita, ma per fortuna oggi sta meglio e si curata grazie alla psicoterapia.

Sara Tommasi: “Mi davo a tutti e tante persone ne approfittavano di me…”

“Mi davo a tutti e tante persone ne approfittavano di me e facevano fare qualsiasi cosa perché nelle condizioni in cui ero non ero in grado di distinguere il bene dal male e quindi non sapevo dire no” ha raccontato Sara Tommasi che per fortuna oggi sta meglio ed è tornata a vivere. La decisione di raccontare quel periodo nero della sua vita non è legata ad alcun interesse economico come ci ha tenuto a precisare: “economicamente non sto male, quando facevo televisione e guadagnavo tanto ho fatto la formica e ho comprato delle case”. La showgirl non nasconde però il desiderio di tornare a lavora, ma solo per una gratificazione personale e per il suo pubblico: “mi manca molto il contatto con i miei fans, per strada la gente mi ferma e mi ama, vorrei tornare a fare il mio lavoro di showgirl, non chiedo altro!”.



