Sara Tommasi, morta mamma Cinzia Cascianelli/ “Grazie Dio per avermi dato chance di…”

Lutto per Sara Tommasi: è morta la mamma Cinzia Cascianelli. A dare la drammatica notizia proprio l’ex showgirl, che sui social ha pubblicato un post in cui ha colto l’occasione anche per ricordare la donna a cui era molto legata. Stando a quanto raccontato dalla stessa Sara Tommasi, la donna soffriva da tempo di una malattia. “Ciao mamma!!! Sono grata a Dio che mi abbia dato la possibilità di recuperare tanto tempo perso e averti resa felice nel vedermi sposa!!! Riposa in pace”, ha scritto su Instagram.

Ma per fortuna non sta vivendo questo momento doloroso da sola: può contare sull’aiuto e il supporto del marito Antonio Orso, a cui fa riferimento nel post parlando appunto del suo matrimonio. Lei e il manager si sono sposati, infatti, il 21 marzo dello scorso anno. Quelle nozze, quindi, hanno regalato una grande gioia alla mamma di Sara Tommasi. In tanti le hanno espresso vicinanza, tra cui Eva Henger. Tra i commenti infatti spunta il suo “cuore”.

SARA TOMMASI “GRAZIE A MIA MADRE HO INIZIATO CURE”

Non sono chiare le cause precise della morte di Cinzia Cascianelli, cioè quale fosse la grave malattia contro cui stava combattendo. Ma ha potuto contare sulla figlia che in passato aveva evidenziato come proprio la mamma fosse uno dei motivi della sua rinascita. A Le Iene raccontò che la madre l’ha sempre sostenuta, anche nei suoi momenti più difficili, e che ha sempre creduto che potesse ritrovare se stessa. “Tutto merito suo, ha chiamato tutti gli ospedali italiani e grazie a lei ho iniziato le cure”, aveva detto l’ex showgirl.

Purtroppo, ora deve fare a meno della sua mamma, che è morta. Ma Sara Tommasi in questo momento così difficile non è solo pervasa dal dolore, ma anche dalla gratitudine nei confronti di Dio per averle concesso il tempo di recuperare il rapporto con sua madre proprio dopo quei momenti difficili della sua vita che aveva vissuto, oltre che per aver avuto la possibilità di avere sua madre al suo fianco quando si è sposata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sara Tommasi (@officialtommasi)





