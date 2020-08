Sara Tommasi, parla l’ex manager Debora Cottoni: “Mi ha tradito”/ “Si è rovinata…”

Debora Cottoni è stata la manager di Sara Tommasi ed oggi, attraverso un comunicato stampa pubblicato da Dagospia, torna a parlare del rapporto che aveva con la showgirl. Al suo fianco dal 2014 fino a poco tempo fa, Debora Cottoni ha affidato ad un comunicato stampa il proprio stato d’animo facendo sapere di essersi sentita tradita da Sara Tommasi con cui ha avuto un rapporto speciale. “Con Sara ho avuto un rapporto speciale, le sono stata accanto quando nessuno la voleva, quando le testate giornalistiche non volevano pubblicare nulla su di lei. Non mi sono fatta conoscere ma c’ero”, inizia così lo sfogo di Debora Cottoni che svela di aver sempre lavorato per lei non ottenendo la riconoscenza che si sarebbe aspettata. “Lei mi ha sempre tradita, mi ha fatto bypassare da tutti, non l’ho mai costretta a stare con me in amicizia e tutti mi riportavano cosa diceva di me in giro“, aggiunge.

DEBORA COTTONI: “SARA TOMMASI SI ‘ ROVINATA CON LE SUE MANI, NON HA AVUTO PAZIENZA”

Debora Cottoni, chiuso il suo rapporto con Sara Tommasi, ha deciso di raccontare cos’è successo durante gli anni vissuti al fianco della showgirl. Secondo quanto fa sapere la Cottoni in un comunicato stampa, nel corso degli ultimi anni, la Tommasi avrebbe bloccato tutti i lavori che lei che procurava. “Sara non ha avuto fede, pazienza, ed è per questo che si è rovinata con le sue stesse mani. Ha preferito scegliere il peggio al meglio, chi lo sa perché”, scrive l’ex manager. La Cottoni, poi, aggiunge di essere stata delusa dalla Tommasi non solo dal punto di vista professionale: “Sono molto delusa da lei, non solo nel lavoro. Facendomi fare anche pessime figure, mi ha ferita umanamente. E lo ha fatto per sei anni. Sara tornerà, ne sono sicura, come ha sempre fatto. Ma io non voglio più sprecare energie inutili, non ci sarò più per lei. Non perderò la credibilità per lei, e già ne stavo perdendo“, aggiunge. Nonostante tutto, la Cottoni ha aggiunto di averla perdonata, ma di non poterle più aprire la propria porta: “Ecco, io l’ho perdonata, ma non posso dimenticare…Ora voglio proseguire la mia vita, come già sto facendo con persone genuine e pulite”, conclude.



