Sara Tommasi sposerà Antonio Orso/ Basta se*so e droga: matrimonio e un brano di Mina

Sara Tommasi torna con un nuovo brano. Dopo aver inciso “Vis a vis”, la showgirl prosegue la sua carriera musicale con un nuova canzone che sa tanto di autobiografico. Il nuovo pezzo si chiama “Impara ad amarti” e racconta di tre donne immaginarie con tre nomi di fantasia, leggasi Bolla, Sole, e Vinavil, che vogliono rappresentare tre categorie differenti, a cominciare da coloro che hanno la dipendenza dal sesso, passando per le donne affiancate da un compagno violento e arrivando fino alle tossicodipendenti. In qualche modo la povera Sara Tommasi, come ricorda l’inserto “Il Venerdì” di Repubblica, è passata da tutti e tre gli step, prima di riuscire finalmente a rialzare la testa.

La 39enne showgirl ternana, forse molti non sanno che si è laureata alla prestigiosa università Bocconi di Milano, prima di divenire Miss Umbria e quindi farsi notare in tv per la sua bellezza e bravura; divenne così “paperetta” e “schedina”, per poi partecipare all’Isola dei famosi nel 2006. Ora si affida alla musica e incide col futuro marito Antonio Orso un brano di Mina, “Parole, parole”.

SARA TOMMASI PRESTO SI SPOSA CON ANTONIO ORSO

Spesso e volentieri, però, dopo aver raggiunto l’apice si cade a fondo, e così fu per Sara Tommasi, che iniziò una repentina caduta, finendo fra droga, porno, e persone sbagliate. A farle rialzare la testa anche la nuova relazione con il suo ultimo manager, il dottor Antonio Orso, che cura già l’immagine di Eva Henger ed altri personaggio famosi, e con cui tra l’altro si dovrebbe sposare il prossimo marzo. Il termine è già stato fissato, il 21 del mese prossimo, l’inizio della primavera e probabilmente l’inizio di quello che Sara Tommasi rappresenta una nuova vita. Tornando alla canzone “Impara ad amarti” di Sara Tommasi, parte dei proventi andranno in beneficenza, precisamente al “Movimento contro ogni violenza sulle donne”, ed è stata incisa, composta e arrangiata da Nicola Ursino e prodotta da M&N Vox; al suo interno vi è anche un intervento dell’attore teatrale Domeniko D’Ambra. Il brano è già disponibile online, così come il video di “Parole, parole”, canzone incita col futuro marito Antonio Orso.





© RIPRODUZIONE RISERVATA