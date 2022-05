Sara Tommasi sulla salute mentale / “Non sono Britney Spears, ma facevo quelle cose..

Sara Tommasi si apre sul suo trascorso turbolento: spunta il parallelo con Britney Spears

Dopo un trascorso difficile, che l’ha vista affrontare tra le altre problematiche personali la dipendenza dalle droghe, Sara Tommasi torna a raccontarsi e l’occasione è un’intervista inedita concessa a Fanpage. Al noto giornale, incalzata sul suo meltdown personale superato anche attraverso l’amore del marito Antonio Orso, con il quale la modella umbra è convolata a nozze nel 2021, Sara non ha nascosto di rivedere una parte di lei ormai lontana in Britney Spears.

La reginetta del pop, lo scorso novembre 2021, è stata liberata dalla conservatorship, la tutela legale che la vincolava sin dal 2008 ai tutori tra cui il padre Jamie Spears, in quanto giudicata incapace di agire in nome e per conto di se stessa da una sentenza. La cantante 40enne, che intende convolare a giuste nozze con il fidanzato Sam Asghari e che ora attende il suo terzogenito, fa parlare in questi giorni di sé per alcuni suoi post condivisi su Instagram, in particolare uno scatto che la ritrae senza veli, alla luce di cui c’è chi tra gli internauti non crede che la popstar sia al top della sua sanità mentale. E tra i più scettici sulla salute mentale della santa del Pop – ormai liberata dalla sua “tutela abusiva”- c’è la modella umbra, che nel suo intervento a mezzo stampa si paragona alla cantante. Secondo Sara Tommasi, quindi, mettersi a nudo così come inaspettatamente tende a fare Britney Spears via social sarebbe indice di squilibrio mentale. Ma ciò corrisponderà a verità o si tratterà solo di supposizioni infondate?

Sara Tommasi e le dichiarazioni sulla sanità mentale

“Pubblicarsi nuda, gestire la propria immagine in quel modo. Succedeva anche a me- fa sapere nell’intervista intimista, l’ex volto de L’isola dei famosi, Sara Tommasi, in un parallelo tra il suo meltdown e quello di Britney Spears datato storicamente 2007, anno in cui la popstar si rasava a zero i capelli-. Succedeva quando non stavo bene che cominciavo a spogliarmi nuda sulle piattaforme o per strada, mi facevo fotografare”. “Non andava bene in quel momento. Quindi, sì, per me questo spogliarsi nuda sulle piattaforme è un segnale chiaro di una persona che non sta bene e che forse va aiutata”, aggiunge poi l’intervistata umbra, sulla amatissima Britney Spears.

