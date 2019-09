Sara Tozzi/ Cederà alla corte di Javier Martinez? (Uomini e Donne)

Sara Tozzi ha già un corteggiatore speciale a Uomini e Donne: Javier Martinez

Javier Martinez, ex volto noto di Temptation Island versione nip ha scelto infatti di presentarsi nello studio del programma mariano per fare la corte ad una delle ragazze del Trono Classico. Le registrazioni rivelano che la sua preferita è Sara, in quanto l’ex Tentatore sarebbe rimasto colpito dal suo video di presentazione. I due hanno già avuto modo di vivere un’esterna in solitaria, provocando diversi sospetti negli altri ragazzi presenti in studio per corteggiare la Tozzi. Durante il loro incontro a due, la tronista tra l’altro si è dimostrata più che imbarazzata, mentre Javier ha sfoggiato la sua solita calma e naturalezza. Anche in questo caso, come già accaduto durante l’esperienza di Temptation Island, Javier ha parlato della sua famiglia ed è riuscito a far sciogliere Giulia, tanto che alla fine si sono pure abbracciati. L’esterna ovviamente non poteva che sollevare diverse critiche fra i presenti, primo fra tutti Francesco. Quest’ultimo crede che il rivale sia più che costruito, spingendo Tina Cipollari a prendere le difese di Javier: per l’opinionista le critiche sono legate ad una chiara gelosia.

Sara Tozzi, Uomini e Donne: inspiegabile il suo gesto

Inspiegabile il gesto di Sara Tozzi durante la prima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne: la tronista ha scelto infatti di non dare retta ad alcune rivelazioni su uno dei corteggiatori che ha in comune con l’altra protagonista. Giulia Quattrociocche infatti ha smascherato alcuni ragazzi presenti in studio per corteggiarla, fra cui anche Francesco, indeciso fra lei e Sara. Alcune affermazioni fatte dal ragazzo, convinto di non essere ripreso dalle telecamere, hanno convinto Giulia ad eliminarlo all’istante. Sara invece, pur sapendo che si trova lì solo per tentare la strada verso il trono, ha scelto di tenerlo fra i corteggiatori. Non si tratta di una scelta definitiva, visto che la tronista vuole prendere tempo per pensarci, ma la sua mossa è apparsa comunque strana anche agli occhi di Maria De Filippi. Rimane invece un punto interrogativo un secondo ragazzo con cui la tronista ha avuto modo di registrare l’esterna. Le anticipazioni per ora parlano solo della sua uscita con Javier Martinez, ma sappiamo anche che Sara ha avuto modo di incontrare un altro dei corteggiatori, di cui per ora non si sa davvero nulla. Ovviamente scopriremo tutto nei prossimi giorni, a meno che la Redazione non abbia deciso di limitare i danni e lasciare qualche punto interrogativo fino alla messa in onda delle prime puntate.

