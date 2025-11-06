Uomini e Donne, l’ex tronista Sara Tozzi annuncia la sua prima gravidanza: “A maggio saremo genitori”. Il dolcissimo video sui social conquista i fan.

Arriva una splendida notizia dal mondo di Uomini e Donne! Sara Tozzi è incinta e presto diventerà mamma. L’abbiamo conosciuta durante la stagione 2019-2020 del programma di Maria De Filippi, ma il suo trono non era durato molto. All’epoca era sul trono seduta al fianco di Giulio Raselli, di Alessandro Zarino e di Giulia Quattrociocche, ma dopo qualche settimana dall’inizio del suo percorso, si era scusata e aveva deciso di abbandonare il dating show confessando di essere ancora innamorata dell’ex fidanzato.

Pochi mesi fa si è parlato ancora di Sara Tozzi per via della popolarità di Javier Martinez: non tutti sanno, infatti, che lui era uno dei suoi corteggiatori, anche se come abbiamo accennato il trono era finito in un nulla di fatto. Ma bando alle ciance, oggi la notizia è più bella che mai: Sara aspetta un figlio dal fidanzato Pierluigi Cappelluzzo, il quale è in calciatore che ha conosciuto dopo Uomini e Donne.

Sara Tozzi e la dedica commovente al fidanzato Pierluigi Cappelluzzo

“Quando ti ho conosciuto avevo perso le speranze. Pensavo che non avrei più instaurato un sentimento profondo, sincero. Mi ero convinta che non avrei fatto famiglia, non credevo più in niente. Quella sera mai avrei immaginato..“, ha scritto Sara Tozzi sui social, un lunghissimo post che ha commosso il web e ripercorre i loro istanti di vita durante la relazione che hanno costruito. Racconta di Pierluigi come un uomo pieno di pazienza, e svela di come siano ormai diventati a tutti gli effetti una famiglia. “Mai avrei pensato quella sera di trovare un compagno, un migliore amico per me e i miei amici, e tante altre cose che so ma che terrò per me…“, continua, mostrando poi ai fan la foto dell’ecografia.