Sara Tozzi lascia il trono/ Uomini e Donne: “Javier Martinez? Mi ha colpita, ma…”

Oggi pomeriggio andrà in onda la decisione di Sara Tozzi di abbandonare il suo percorso al trono classico di Uomini e Donne. Intervistata tra le pagine del Magazine ufficiale, ha potuto raccontare qualche dettaglio in più: “È una decisione che ho maturato nell’ultima settimana, ma che probabilmente ha origini più profonde. Durante le ultime esterne fatte mi sono accorta di avere la testa da un’altra parte. Mi sono chiesta se la causa di tutto questo fosse ciò che era accaduto in studio con Javier, ma la realtà non era quella. Credo di non avere né la testa né il cuore liberi, dopo la mia ultima relazione. Voglio precisare che, pur ritrovandomi a fare queste riflessioni, con il mio ex fidanzato non c’è stato alcun contatto o ritorno di fiamma”, ha precisato. Dopo essere tornata dalla Sardegna (era tra le tentatrici di Temptation Island), ha fatto il provino per Uomini e Donne a luglio: “non sapendo però di essere una candidata al trono. Durante l’estate c’è stato un nuovo incontro tra me e il mio ex fidanzato, allora ho capito ancora una volta che, nonostante i nostri sentimenti, la nostra storia era definitivamente archiviata. Tutti intorno a me mi dicevano di cogliere i segnali, di tornare ad aprirmi alle opportunità della vita. Poi è arrivata la chiamata ufficiale dalla redazione a metà agosto e mi è sembrata un segnale”.

Sara Tozzi lascia il trono di Uomini e Donne

Sara Tozzi racconta di averci voluto provare a voltare pagina. Proprio per questo motivo ha accettato il trono classico di Uomini e Donne: “Ero convinta di essere libera mentalmente da qualsiasi catena”. Qualcosa però è andato storto: “Mi sono accorta che nell’approccio fisico con i corteggiatori, ma anche in quello emotivo, ero schiva. Non mi faceva piacere neppure una carezza. Non sentivo la spensieratezza di una ragazza single che cerca l’amore”. E su Javier Martinez afferma: “Sicuramente è stato il ragazzo che mi ha colpita di più nelle prime settimane. Le lacrime scese durante la segnalazione, però, non erano legate a ciò che sentivo nei suoi riguardi. Ho capito riflettendo che quella tristezza nasceva da un rancore per il passato. Mi sono accorta ancora una volta che abbasso la guardia troppo facilmente. Mi sono ritrovata intimorita per l’ennesima volta”.

