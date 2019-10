Sara Tozzi parla dopo l’addio a Uomini e Donne/ “Abbraccio tutti, grazie Maria!”

View this post on Instagram

Questa esperienza voglio ricordarla così, col sorriso e l’euforia del primo giorno con voi ciò di cui sarò sempre grata è l’umanità, la comprensione e il bene di tutti in quello studio e soprattutto fuori Nel mio breve e intenso percorso ho conosciuto una famiglia, un gruppo di amici, delle mamme.. Abbraccio tutti voi, tutti Autisti, redattori, produttori, costumiste, colleghi , opinionisti, cameraman, microfonisti, albergatori e pubblico Ringrazio @francesca.provenzan per avermi legato e acconciato i capelli con tanta dedizione e pazienza Ringrazio @amber.makeupartist per avermi insegnato tante cose, sia sul trucco che sulla vita.. Ringrazio @francytav per aver avuto la pazienza di aspettarmi e di capirmi, sei stata fondamentale per me e quel tuo “fidati di me” mi ha fatto sentire al sicuro.. non ti ringrazierò mai abbastanza Grazie a @chiara_bray82 , che mi ha scelta ad aprile, lo capii dal tuo sguardo.. grazie per avermi dato questa opportunità, con tutto il cuore E ringrazio anche @raffaellamennoia che mi ha appoggiata nella mia decisione con tutta l’empatia che avrebbe avuto un’amica fidata Grazie Maria, grazie uomini e donne Grazie, Sara ❤️🙏🏻