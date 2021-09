Sara Tozzi, ritorno di fiamma con un ex corteggiatore?/ L’ex Uomini e Donne…

Nello studio di Uomini e Donne sono nate molte storie d’amore. Alcune coppie stanno ancora insieme e hanno formato dei figli come Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che aspettano il secondo bambino, Clarissa Marchese e Federico Gregucci, Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia e così via. Molte altre coppie si sono rotte e ci sono, poi, alcuni tronisti che hanno lasciato il trono non sentendosi emotivamente pronti. E’ quanto accaduto a Sara Tozzi che, dopo aver cominciato il percorso sul trono più famoso della televisione italiana, abbandonò il programma per tornare con l’ex fidanzato.

A distanza di tempo, Sara Tozzi, tornata single, avrebbe cominciato a frequentare un suo ex corteggiatore. A distanza di due anni dal primo incontro avvenuto nello studio del dating show di canale 5, pare che Sara Tozzi e Javier Martinez abbiano ricominciato a frequentarsi.

Sara Tozzi e Javier Martinez: nasce l’amore dopo Uomini e Donne?

Le strade di Sara Tozzi e Javier Martinez si sono incrociate per un periodo grazie a Uomini e Donne. Lei tronista e lui corteggiatore: il feeling c’era e pare ci sia ancora. Secondo quanto fa sapere Amedeo Venza, infatti, i due avrebbero ricominciato a frequentarsi.

“Colpo di scena! Sara Tozzi, ex tronista che lasciò il trono per tornare con il suo fidanzato, tornata da poco single sta frequentando uno dei suoi tentatori più discussi di quella stagione: Javier Martinez!“, fa sapere Amedeo Venza. Tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne, nascerà l’amore?

