Sara Tozzi torna con l’ex dopo Uomini e Donne/ Foto: “Sei da sempre dentro di me”

Solo poche settimane fa Sara Tozzi lasciava il trono di Uomini e Donne. La tronista motivava questa sua drastica scelta svelando di non avere ancora il cuore libero e dunque pronto a fare nuove conoscenze. Oggi però le cose sono notevolmente cambiate. Sì, perché Sara e il suo ex fidanzato Francesco Riccò, quello per il quale ha abbandonato Uomini e Donne, sono tornati insieme. Ad annunciarlo è stata proprio il ragazzo con una foto insieme alla Tozzi e una dedica d’amore che recita: “Sei dentro di me dal primo giorno e ogni giorno resti l’unica che vorrei ci rimanesse per sempre.Ti amo”. Parole che confermano quanto la scelta di abbandonare il trono da parte della ragazza sia stata giusta: in cuor suo, l’ex tronista ha infatti sempre continuato a pensare e amare il suo ormai non più ex fidanzato.

Sara Tozzi è tornata con l’ex fidanzato dopo aver abbandonato il trono

Dopo Uomini e Donne, Sara Tozzi aveva infatti così motivato la decisione di lasciare il trono: “Durante le ultime esterne fatte mi sono accorta di avere la testa da un’altra parte. Mi sono chiesta se la causa di tutto questo fosse ciò che era accaduto in studio con Javier (suo corteggiatore, ndr), ma la realtà non era quella – aveva spiegato a Uomini e Donne Magazine -. Credo di non avere né la testa né il cuore liberi, dopo la mia ultima relazione. Voglio precisare che, pur ritrovandomi a fare queste riflessioni, con il mio ex fidanzato non c’è stato alcun contatto o ritorno di fiamma”. A distanza di pochi mjesi, questo ritorno di fiamma è però finalmente arrivato. Sara e Francesco si sono ritrovati e ora sono di nuovo una coppia.





