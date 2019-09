Sara Tozzi, Uomini e Donne/ Nuova tronista che ha paura delle “fregature”, e infatti…

Oggi pomeriggio dalle 14.45 torna puntuale il trono classico di Uomini e Donne. Spazio per i nuovi tronisti di questa stagione 2019-2020 e tra questi anche la giovane Sara Tozzi. La ex tentatrice di Temptation Island, debutta in televisione dopo questa breve precedente esperienza. Ecco come si è raccontata durante il video di presentazione, parlando della sua famiglia: “Sono la maggiore di 3: mia sorella ha 20 anni, mio fratello 11. Non siamo figli degli stessi genitori, infatti i miei sono separati da ormai sedici anni, mio padre è accompagnato e ha avuto questo figlio, Tommaso, con la sua nuova compagna. Con loro ho un bellissimo rapporto, con entrambi i fratelli! Papà ha un night club, mamma invece è un’impiegata”. La nuova tronista fin da subito, ha parlato del rapporto travagliato con il padre: “Non tanto il lavoro in sé perché ha sempre bazzicato nel mondo della notte mio padre, è proprio il modo che ha di vedere l’amore, il rapporto di coppia che ha influito. Dà peso a cose a cui io non do peso: la fisicità per esempio, l’aspetto fisico… è troppo quello, è troppo apparenza!”.

Sara Tozzi, nuova tronista di Uomini e Donne

Sara Tozzi intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, ha svelato di avere paura delle fregature in amore: “Ho il terrore degli uomini poco seri. Maria (De Filippi, ndr) e la redazione mi fanno sentire protetta, so di essere in buone mani”. L’ultima relazione d’amore è finita molto male meno di un anno fa: “È stata una grossa batosta, non è stato facile rialzarsi”. La giovane tronista di Uomini e Donne racconta anche quali caratteristiche ricerca nel potenziale uomo della sua vita: “Un ragazzo rispettoso, che non sia egoista e che sappia prendersi le sue responsabilità”. Il suo percorso televisivo però, sembra essere già destinato a fare discutere. Ed infatti per lei arriverà un corteggiatore già “famoso”: Javier Martinez. Lo sportivo, dopo averla vista nel corso della prima puntata (che andrà in onda oggi), deciderà di venire nuovamente in studio per poterla corteggiare ma le cose, come avrete modo di vedere nel corso delle prossime settimane, non andranno di certo nel modo giusto.

