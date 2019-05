Sara Varone/ “Io circuita ma ho detto no” (Live Non è la d’Urso)

Sarà un’altra serata al cardiopalma quella che questa sera vivrà il pubblico di Canale 5 che si ritroverà a seguire in tv un’altra puntata di Live Non è la d’Urso con al centro ancora il caso di Pamela Prati. Eliana Michelazzo questa volta affronterà le cinque sfere e porterà in studio documenti inediti ma non mancheranno altre testimonianze come quella di Sara Varone che questa sera tornerà nel salotto di Barbara d’Urso come parte lesa di tutta questa storia. Ci sono ancora tanti dettagli che la showgirl sta tenendo per sé in questa storia e molto spesso ha dato vita a dubbi e supposizioni, che sia davvero quella di oggi la serata giusta per raccontare retroscena su quello che le è successo davvero prima di sparire nel nulla e chiudere i suoi rapporti con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo? Al momento non ci sono dettagli sulla sua presenza in studio e sulle sue dichiarazioni ma, a questo punto, tutti sperano di saperne di più per mettere insieme altri pezzi dell’intricato puzzle.

SARA VARONE CIRCUITA?

Per chi non avesse seguito in questi giorni, proprio Sara Varone ha raccontato di aver vissuto una situazione simile a quella di Pamela Prati con la differenza che lei in due mesi si è accorta di tutto ed è scappata a gambe levate anche se non è mai scesa nei particolari di quello che è davvero successo in quel frangente. Al settimanale Oggi ha confessato: “Per alcuni mesi ho avuto una relazione affettiva con una persona che non è mai esistita. Esisteva invece un suo profilo Facebook, ed esisteva l’immagine di un ragazzo bellissimo capace di scrivermi tante parole che riuscivano ad aver presa sul mio cuore“. I due hanno chattato per un po’ ma quando lei ha iniziato a chiedere di vederlo lui trovava mille scuse per non farlo ed è questo che l’ha spinta a mollare la presa e scappare ma, prima di farlo, ha dato dei soldi alla stessa Pamela Perricciolo. La showgirl non ha mai parlato di minacce (perché sembra che il finto “fidanzato” abbia ottenuto foto e video compromettenti) ma ha confermato di aver dato del denaro all’agente prima di chiudere ogni contatto.

IL MISTERO DEI SOLDI DATI A PAMELA PERRICCIOLO

Il finto David Lorenzo Coppi era stato creato ad arte proprio da Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo? Di questo ancora non si è mai parlato così come dei soldi che Sara Varone ha dato ad una delle due. Nella stessa intervista ha raccontato: “Ad un certo punto mi sono ribellata, gli ho scritto che volevo incontrarlo a tutti costi, altrimenti sarebbe finito tutto. Ed è successo l’inferno. Non riuscivo più a frequentare altri che loro, uscivo solo con loro e mi sono ritrovata dentro una cosa più grande di me senza nemmeno rendermene conto”. Alla fine sembra che Pamela Perricciolo abbia avuto bisogno di soldi e che per questo lei glieli prestò prima di sparire nel nulla, ma perché e di che somma parliamo? Il mistero in questa storia sembra regnare sovrano anche se la showgirl in tv tornerà per raccontare la sua situazione, questa volta con qualche dettaglio in più, o almeno si spera.



