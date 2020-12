Sara, Vincitore Bake Off Italia 2020/ Polemica sui social: “E Monia? Tutto pilotato!”

E alla fine è stata Sara a spuntarla, il tanto atteso vincitore di Bake Off Italia 2020 è proprio la bella biondina che dopo aver affrontato il suo percorso mostrandosi sempre sicura di sè e mai in crisi, ha portato a casa la vittoria finale battendo la favorita Monia che tutti hanno trovato più genuina e leale a differenza di Sara. Alla fine quello che ha vinto è stato il talento, forse aiutato un po’ dal suo amore e dal lavoro fatto fino a questo momento proprio con la pasticceria tra crema e cioccolato, e i fan si devono mettere l’anima in pace appena questa finale sarà un lontano ricordo. Fino a quel momento, però, il profilo social di Real Time che ha annunciato la vittoria di Sara con tanto di foto e complimenti, è stato preso d’assalto da chi boccia la sua vittoria e parla addirittura di finale pilotata.

Sara, Vincitore Bake Off Italia 2020, è polemica sui social: “E Monia? Tutto pilotato!”

In particolare, sui social si legge: “Si era capito dall’inizio -.- monia molto più reale e genuina” e poi ancora c’è chi fa un’analisi ancora più profonda: “Ok bravissima ma mi dispiace… Era scontato. Già designer…che volevate de più? Doveva vincere la semplicità e passione casareccia di Monia. BAKE OFF NASCE DA QUESTO! Una volta vincevano i veri amatoriali….peccato” e chi, infine, pensa che fosse tutto deciso a tavolino: “Tutto programmato.. ridicolo quest’anno”. Come finirà adesso per la bella Sara? Riuscirà a coronare il suo sogno della pasticceria oppure no?



