Sara Vulinovic, Thomas Flaim è il suo fidanzato?/ Sparite online tracce della coppia

La replica di Ciao Darwin ha scatenato alcune curiosità tra gli internauti. In molti in questi minuti si stanno chiedendo quale sia la situazione sentimentale di Madre Natura, Sara Vulinovic. E’ fidanzata o è single? Ebbene stando a quanto raccolto in rete, la modella sarebbe felicemente fidanzata. Il cuore della showgirl, infatti, batterebbe per Thomas Flaim, giovane imprenditore nel settore lusso. Sbirciando sui vari portali, apprendiamo che il fidanzato di Sara Vulinovic, dopo aver conseguito la laurea in Economia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, si è dedicato con grande determinazione alle calzature.

CIAO DARWIN, BELLI VS BRUTTI/ Diretta, Madre Natura fa impazzire Bonolis (Replica)

Thomas Flaim, fidanzato di Sara Vulinovic (Madre Natura)

Dunque Thomas Flaim e Sara Vulinovic sarebbero felicemente fidanzati. Il condizionale è d’obbligo dato che online non ci sono più tracce della coppia. In ogni caso non è chiaro se i due si siano messi insieme dal momento in cui la modella è apparsa per la prima volta su Canale 5 in Ciao Darwin o solo in seguito. Ricordiamo inoltre che la Vulinovic è un modella in grande ascesa, grazie alle sue misure praticamente perfetto ed una grande spigliatezza. Anche stasera, nella replica di Ciao Darwin, la vedremo tra le protagoniste; non è un caso d’altronde che sia stata scelta per il ruolo di Madre Natura nel programma di Bonolis e Laurenti.

