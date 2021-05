Sara Zilli e Mauro, Uomini e Donne/ “Ci stiamo conoscendo, ci divertiamo insieme e..”

Archiviato il capitolo Biagio Di Maro, Sara Zilli ha voltato pagina tuffandosi in una nuova conoscenza. Dopo il capitolo dedicato a Gemma Galgani, protagonista di una lite con Isabella Ricci, al centro dello studio, nella puntata di Uomini e Donne di oggi, si è accomodata Sara Zilli per parlare della frequentazione con Mauro. “Biagio è archiviato”, sottolinea Sara. “Non è mai stato un problema. Sara mi ha chiesto tempo e io ho accettato di concederglielo. Ormai vivo più a Firenze che altrove”, aggiunge il cavaliere che sta frequentando con assiduità Sara. “Nella vita di tutti i giorni ho bisogno di tempo. Conosco una persona gradatamente, ho bisogno di fidarmi”, aggiunge ancora Sara che conferma di essere felice della frequentazione con Mauro.

Sara Zilli e Mauro, nuova coppia di Uomini e Donne?

Sara Zilli e Mauro formeranno una nuova coppia del trono over di Uomini e Donne? “Ci stiamo conoscendo, ci divertiamo molto insieme. Ho conosciuto il figlio, le sue amiche e ho già trovato una fidanzata che è il suo cane”, racconta Mauro che accompagnerà Sara a Firenze per restare qualche giorno con lei. La frequentazione tra la dama e il cavaliere continua e procede a gonfie vele. Per il momento, tuttavia, la dama non si sbilancia e attende di conoscere Mauro ancora meglio anche se le premesse confermano l’ottima impressione che il cavaliere le ha fatto dal primo appuntamento. Tra i due, dunque, nascerà l’amore? Gianni Sperti e Tina Cipollari fanno il tifo per lei.

