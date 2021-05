Sara Zilli, lite con Biagio a Uomini e Donne/ “Non t’intromettere”. Maria e Tina…

Lite a Uomini e Donne tra Sara Zilli e Biagio Di Maro. Dopo il momento dedicato alla scelta di Samantha Curcio che ha lasciato lo studio con Alessio Cennicola, Maria De Filippi ha chiamato al centro dello studio la signora Sara che, dopo aver chiuso la frequentazione con Biagio, sta conoscere Mauro, un elegante signore che ha deciso di partecipare alla trasmissione solo per conoscerla. Con Mauro la conoscenza sta andando bene, ma il racconto della dama viene interrotto da Biagio. “Mi sarei aspettato una tua telefonata“, afferma il cavaliere. “Spero che tu stia scherzando”, è stata la replica di Sara che non nasconde lo stupore per la presa di posizione di Biagio. Le parole di quest’ultimo scatenano la dura reazione di Tina Cipollari e Maria De Filippi.

MARIA DE FILIPPI E TINA CIPOLLARI BACCHETTANO BIAGIO

Tina Cipollari e Maria De Filippi si schierano dalla parte di Sara. “Se ti mancava Sara avresti potuto chiamarla”, gli fa notare Maria De Filippi che, di fronte alla preoccupazione di Biagio dell’immagine che sta dando a casa, aggiunge – “Se inizi una storia con lei o se lei dice basta è un rapporto a due. La prima cosa è quello che pensate voi e non quello che può pensare il pubblico a casa perchè, altrimenti, significa che di Sara non t’importa niente“. Meno tenera è Tina Cipollari: “Sei un falso”, afferma duramente la bionda opinionista convinta che Biagio non abbia mai realmente provato un interesse per Sara.

