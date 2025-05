Sarabanda Celebrity con Enrico Papi: il ritorno dello storico show di Italia 1

Mediaset pesca dal passato e riporta sul piccolo schermo lo show musicale che ha fatto la storia della televisione italiana. Questa sera, domenica 25 maggio 2025, va in onda in prima serata su Italia 1 la prima puntata di Sarabanda Celebrity, rivisitazione in versione “Vip” dello storico varietà condotto da Enrico Papi. Era il 1997 quando il programma andò per la prima volta in onda su Italia 1, diventando un vero e proprio cult fino al 2004, tra appassionanti sfide musicali e storici concorrenti diventati iconici.

Raffaella Schifino, chi è la moglie di Enrico Papi: figli Rebecca e Jacopo/ "Matrimonio? Una perversione"

A seguire il format è stato riproposto nell’estate del 2009 con Teo Mammucari alla conduzione e la speciale partecipazione di Belen Rodriguez e, nel giugno 2017, con tre puntate speciali con Enrico Papi per rievocare la gloriosa storia della trasmissione. Da stasera si riparte a suon di musica e con i giochi che hanno fatto la storia di Sarabanda, ma con qualche elemento di novità.

Enrico Papi/ "Sarabanda Celebrity? Sono uno di quelli che si è fermato e ha lasciato la tv"

Sarabanda Celebrity, diretta e anticipazioni: 2 squadre tra sfide e giochi musicali

Sarabanda Celebrity è la versione “Vip” dello storico Sarabanda, dal momento che a contendersi la vittoria saranno due squadre composte da 4 concorrenti ciascuna, tutti provenienti dal mondo della televisione, della musica e dello spettacolo. Il team femminile è formato da Sabrina Salerno, Anna Tatangelo, Giulia Salemi e Orietta Berti, il team maschile vede invece in gara Sergio Friscia, Riccardo Fogli, Filippo Bisciglia e Rosa Chemical.

Lo spirito del programma non cambia affatto: a farla da padrona saranno come sempre la musica e i divertenti giochi che hanno fatto la storia di Sarabanda. I concorrenti dovranno indovinare le canzoni di ieri e di oggi, tra conoscenze musicali, utilizzo della memoria, intuizioni e aneddoti, tra giochi storici e succose novità. Non mancherà ovviamente il gioco finale 7×30, in cui un concorrente dovrà indovinare 7 canzoni in soli 30 secondi.

Enrico Papi e Claudia Motta sono fidanzati?/ Le parole del conduttore prima dello ‘scoop’: “Il tradimento…”

Dove vedere Sarabanda Celebrity in tv e in streaming

Ma come vedere la prima puntata di Sarabanda Celebrity in programma questa sera, domenica 25 maggio 2025? In televisione andrà in onda a partire dalle ore 21.20 su Italia 1, ma è anche disponibile in live streaming e on demand accedendo alla piattaforma di Mediaset Infinity.