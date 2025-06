Per i più nostalgici è un appuntamento che riporta alla memoria un pezzo di storia della tv, per gli affezionati più recenti è una sfida avvincenti con la splendida cornice della musica: terza puntata di Sarabanda Celebrity – questa sera, 8 giugno 2025 – e tanti ospiti che andranno ad impreziosire il game show tra agonismo e atmosfera giocosa. Grande seguito per il programma condotto da Enrico Papi nelle prime due uscite; segno di un format che è rimasto ben impresso nella memoria degli appassionati e che non ha alcuna intenzione di tramontare anche se rispolverato e rinnovato in diverse delle sue componenti.

La notte nel cuore, cambio programmazione: la soap si ferma ad agosto/ Cosa c'è dietro la scelta di Mediaset

Anticipazioni Sarabanda Celebrity, terza puntata 8 giugno 2025: i giochi della serata

Le anticipazioni Sarabanda Celebrity per la terza puntata di questa sera – 8 giugno 2025 – su Italia 1 seguono quanto dettato dagli appuntamenti precedenti. Due formazioni, team maschile contro team femminile: si parte con il gioco ‘Playlist’, seguito da ‘In & Out’ e poi ‘Canzone Sbagliata’.

Perchè Da noi a ruota libera non va in onda oggi 8 giugno 2025/ L’annuncio di Francesca Fialdini

Tra i giochi classici – stando alle anticipazioni Sarabanda Celebrity – la terza puntata di oggi 8 giugno 2025 andrà a rispolverare anche ‘Asta Musicale’ e sarà certo minore l’attesa per il ‘Cantante misterioso’. Insomma, un appuntamento che porterà al massimo l’adrenalina di nota in nota e con i pretendenti alla vittoria che dovranno mettere in gioco tutte le proprie conoscenze musicali al fine di primeggiare.

Squadre e ospiti Sarabanda Celebrity, terza puntata 8 giugno 2025

Capitolo ospiti: la terza puntata di Sarabanda Celebrity – oggi, 8 giugno 2025 – come anticipato sarà sempre scandita dalla presenza di due team. Da una parte Sabrina Salerno – che torna dopo la prima puntata – Mietta, Marcella Bella e Paola Di Benedetto per la squadra femminile. La compagine maschile sarà invece composta da Rosa Chemical, Sergio Friscia, LDA e Dj Ringo.

Cristina Golinucci scomparsa da 32 anni: Rai entra nel convento/ La mamma: "Voglio guardare Boke negli occhi"

Diretta Streaming Sarabanda Celebrity, dove e quando vedere la terza puntata

Per chi non volesse perdersi la gara entusiasmante della terza puntata di Sarabanda Celebrity anche in diretta streaming basterà sintonizzarsi sulla piattaforma ufficiale, Mediaset Infinity. Per la messa in onda appuntamento invece questa sera – 8 giugno 2025 – alle 21.30 su Italia 1.