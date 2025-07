Sarabanda, chi sono e che fine hanno fatto i campioni storici? Dall'Uomo Gatto a Valentina e Allegria

Sarabanda torna a tenere compagnia al pubblico di Canale Cinque con una nuova edizione affidata alla conduzione di Enrico Papi. Lo storico format musicale che ha messo centinaia di italiani l’uno contro l’altro a suon di tormentoni e brani iconici. E in passato sono stati tanti i grandi campioni amati dal pubblico, che hanno contribuito al successo della trasmissione, uno su tutti il celebre Uomo Gatto. E stato uno dei personaggi cult del programma, campione tra novembre 2002 e febbraio 2003. È diventato campione battendo Max, altro storico personaggio, ed è stato eliminato da Tiramisù.

In quegli anni è stato imitato dall’imitatore Ubaldo Pantani, nel 2022 ha pubblicato un libro, ‘Te lo ricordi l’uomo gatto?’, nel quale è tornato a parlare della storica esperienza nel format musicale di Mediaset. Dopo la fortunata esperienza a Sarabanda, l’Uomo Gatto venne spesso invitato in trasmissioni e locali: “Con due ore si guadagnava quello che nei villaggi turistici prendevo in un mese” ha ricordato tornando sui guadagni d’oro dei tempi.

Sarabanda, chi sono i campioni storici del programma: Valentina e Allegria

Tra gli altri volti storici di Sarabanda non possiamo non citare Valentina Locchi di Perugia, capace di vincere per oltre 70 puntate nella trasmissione. Spesso ancora oggi si esibisce via social con video di sue esibizioni che continuano a catturare l’interesse del pubblico.

Poi c’è stato anche Davide Guarnieri, conosciuto come Allegria e campione di ben 124 puntate nel programma, dopo l’esperienza su Canale Cinque è diventato speaker per una radio romana. Tra i campioni storici di Sarabanda troviamo anche Fragolone, divenuto comico e con un passato a Zelig. Tiramisù è stato invece uno dei campioni più apprezzati, portò a casa quasi 300 mila euro nella sua esperienza.

