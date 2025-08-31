Sarabanda con Enrico Papi chiude, il conduttore saluta il pubblico: "E' stato un successo". Ma sui social qualcosa non torna

Termina l’avventura di Enrico Papi al timone di Sarabanda, il programma musicale di Canale Cinque che ha tenuto compagnia ai telespettatori per oltre un mese, circa 40 giorni. Mediaset prepara i il ritorno di Avanti un altro di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che da ormai oltre quindici anni è uno dei capisaldi del quinto canale. Niente da fare dunque per chi sperava in una conferma di Enrico Papi e del format musicale, che però potrebbe essere riproposto più avanti nei palinsesti, quasi certamente la prossima estate. Enrico Papi è intervenuto su X e si è espresso così riguardo alla chiusura del programma, sottolineando comunque i buoni numeri riportati dalla trasmissione:

“Questa sera come previsto finisce la prima stagione di #sarabanda, un esperimento estivo che grazie a voi in sole 40 puntate e in piena estate ha ottenuto risultati inaspettati. E’ stato un grande successo! Alla prossima! E stasera”. Sui social però il pubblico si è diviso riguardo, tra chi parla di successo e chi invece di flop.

Sarabanda chiude, i social si scatenano

In molti non sembrano aver gradito lo stop a Sarabanda, riuscito comunque a incollare milioni di italiani al piccolo schermo in queste settimane. Il programma di Enrico Papi ha interessato anche diverse fasce di popolazione, spopolando sui social e arrivando anche sui cellulari dei più giovani. Ma questo non è bastato a confermare il game show che vanta una tradizione storica sul piccolo schermo. E c’è chi ha parlato di flop: “Non è andato proprio così bene alla fine”, “Se hanno deciso di chiuderlo forse qualcosa non andava” si legge tra i commenti degli utenti.

Non mancano invece i nostalgici della trasmissione di Enrico Papi, tra i quali spicca anche la cantante Francesca Michielin, fan della trasmissione che ha tenuto compagnia al pubblico nelle scorse settimane: “Enrico ti prego dicci che Sarabanda torna presto” il commento della cantante su X.