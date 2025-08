Sarabanda, la resa dei conti: l’ultima puntata a fine agosto e poi spazio a un altro famoso quiz di Canale 5. Ecco tutte le novità.

Perchè Sarabanda chiude i battenti? La notizia non piace agli spettatori

Colpo di scena per gli amanti di Sarabanda: il programma di Enrico Papi che nelle ultime settimane ha riscosso tanto successo si trova con le porte chiuse da parte di Mediaset, ma per quale motivo? I fan son furiosi dopo la brutta notizia, in particolare per il fatto che gli ascolti stavano crescendo sempre più grazie al format rinnovato e al conduttore che da anni riesce a conquistare il pubblico facendo diventare il programma un vero e proprio colosso.

Mediaset ha però deciso di far calare il sipario sul quizzone cogliendo tutti di sorpresa: di certo Pier Silvio Berlusconi deve avere una buona ragione per ‘far fuori’ sul più bello Sarabanda. Probabilmente si tratta della nuova organizzazione del palinsesto autunnale che ha richiesto un grosso cambiamento per alzare ancor più gli ascolti sul canale. In ogni caso, in tutto questo tempo Enrico Papi si è sempre professato contento e orgoglioso dell’andamento dello show e si è impegnato sempre più per far tornare in auge il Sarabanda di una volta.

Chi sostituisce Sarabanda? Torna lo storico programma di Paolo Bonolis al pre-serale!

Domenica 31 agosto 2025 è la data dell’ultima puntata di Sarabanda, ma quello che i telespettatori vogliono sapere al più presto è cosa andrà in onda al suo posto? Eccovi accontentati! Pier Silvio Berlusconi ha programmato il ritorno di Paolo Bonolis con Avanti un altro che riprenderà le redini del programma a partire dal 1 settembre 2025. Il famoso quiz di Canale 5 riprenderà poi fino alla fine di dicembre a quanto si sa fino ad ora.

Eppure chi ha seguito Sarabanda in questo periodo estivo non riesce a darsi una spiegazione. I due milioni di spettatori serali non possono di certo passare inosservati e sui social tanti fan hanno chiesto che il programma di Enrico Papi proseguisse anche per tutto il mese di settembre ma Mediaset non ha potuto esaudire la richiesta, dato che i palinsesti sembrano ormai essere già pianificati. Dunque, tra poco meno di un mese rivedremo Paolo Bonolis e Luca Laurenti nello storico programma irriverente tra quiz e personaggi bizzarri che tengono compagnia agli spettatori durante l’ora di cena.

