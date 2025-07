Indimenticabili campioni di Sarabanda: cosa fanno oggi l'Uomo Gatto e Allegria.

Ricordate i campioni di Sarabanda Uomo Gatto e Allegria? Ecco cosa fanno oggi.

Il quiz show musicale Sarabanda ha segnato la televisione italiana tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del nuovo millennio. Divertente, con un altro ritmo e in con un Enrico Papi che dettava i tempi del programma in maniera perfetta, è stato un piccolo gioiello della tv di quegli anni.

Del resto, fu anche il primo grande quiz a rendere protagonisti i “Campioni”, ai quali veniva affidato bonariamente un soprannome, che divennero con il tempo famosissimi. In questi giorni, Sarabanda è tornato con una nuova edizione – dopo la messa in onda della versione con i vip – e i fan del programma si sono chiesti: ma che fine hanno fatto gli ex campioni storici dello show? Proviamo a dare qualche risposta.

Sarabanda: che fine hanno fatto gli ex campioni del quiz di Enrico Papi

L’ex campione forse più famoso della storia del programma è l’Uomo Gatto, ovvero Gabriele Sbattella, originario di Porto San Giorgio. Oltre la bravura nei vari giochi del programma, l’Uomo Gatto è stato forse anche il primo campione “protagonista”: le battute, gli sketch con Enrico Papi, è entrato subito nel cuore del grande pubblico. Venne soprannominato Uomo Gatto da Papi dopo aver rivelato di aver partecipato ad alcuni musical di Cats (allora famosissimo musical) negli anni in cui era animatore turistico. L’Uomo Gatto restò campione indiscusso del programma dal novembre 2002 al febbraio 2003, dopo aver battuto il precedente campione, ovvero Max.

La sconfitta dell’Uomo Gatto fu una vera notizia per l’epoca (battuto da Tiramisù, altro storico campione di Sarabanda): divenne talmente famoso da meritarsi un’imitazione da parte del comico Ubaldo Pantani. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera ha raccontato che in quegli anni, grazie alla sua fama, spesso era ospite di trasmissioni televisivi e nei locali per le serate: “Con due ore si guadagnava quello che nei villaggi turistici prendevo in un mese”. Ma cosa fa oggi Gabriele Sbattella? Nel 2022 ha pubblicato il libro Te lo ricordi…L’Uomo Gatto? e lo scorso anno è diventato campione del programma Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pazzo, sul Nove.

Prima dell’Uomo Gatto, uno dei grandi campioni è stato Davide Guarnieri, per tutti Allegria. Il soprannome fu affibbiato da Enrico Papi per il suo sguardo spesso cupo e austero: a differenza degli altri campioni manteneva sempre una posa serissima. Rimase nel programma per oltre 124 puntate da marzo a ottobre del 2001. Storiche le sue vittorie al 7×30 (per due volte): riuscì infatti a portare a casa un miliardo di lire. Dopo il programma ha iniziato a collaborare con una nota radio romana.