Anticipazioni e diretta Sarabanda-Il torneo dei campioni, Marco Briano possibile vincitore: le anticipazioni della finale

Dopo la prima puntata andata in onda ieri sera torna su Italia 1 Sarabanda-Il torneo dei campioni, il programma musicale condotto da Enrico Papi, pronto come sempre a tenere incollati i telespettatori che hanno seguito la trasmissione nei mesi scorsi. Questa volta i campioni che abbiamo visto darsi battaglia nelle scorse settimane e nella prima serata sono pronti a sfidarsi, scopriremo così chi sarà il trionfatore dell’edizione

Ancora una volta la musica sarà protagonista su Italia 1 nel format condotto da Enrico Papi, rivedremo il campione capace di portarsi a casa 126 mila euro Marco Briano, il 26enne che ha colpito tutti con le sue intuizioni e l’orecchio più che allenato. Dopo la prima sfida andata in onda ieri sera in prima serata ritroveremo la Playlist, l’Asta Musicale, il Pentagramma e il 7×30. A contendersi la vittoria finale a Sarabanda-Il torneo dei campioni saranno anche Francesco Gruosso, Marco Blasetti, Giuliano Vacca e Ilaria Sambinello, pronti a contendersi il montepremi finale messo in palio da Mediaset per il più grande riconoscitore di canzoni.

Anticipazioni e diretta Sarabanda- Il torneo dei campioni: chi è il favorito

Torna su Italia 1 Sarabanda-Il Torneo dei campioni e il pubblico si è scatenato in rete a poche ore dalla finale. Chi sarà il vincitore del programma musicale condotto da Enrico Papi? Grandi chance per Marco Briano, che ha già sbaragliato la concorrenza durante la versione estiva della trasmissione, vedremo se riuscirà a ripetersi anche questa sera.

Le anticipazioni e diretta Sarabanda, come sempre su Italia 1 ma anche in streaming su Mediaset Infinity (la puntata sarà anche recuperabile dopo la messa in onda di stasera, prevedono scintille, uno studio tutto esaurito e tanti brani che hanno segnato la canzone italiana pronti a essere riprodotti, e possibilmente indovinati dai partecipanti. Un altro possibile vincitore di Sarabanda-Il torneo dei campioni è Francesco Blasetti, altro protagonista della trasmissione.

