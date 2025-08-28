Gaffe clamorosa della Mediaset: svelato un importante spoiler del finale di Sarabanda

Mancano ormai pochi giorni al gran finale della nuova edizione di Sarabanda, previsto per il 31 agosto, ma la tensione è stata guastata da una clamorosa gaffe fatta proprio dalla stessa Mediaset. Prima ancora che la puntata conclusiva vada in onda, infatti, gli spettatori più attenti hanno notato un dettaglio che ha fatto rapidamente il giro del web. Cos’è successo esattamente? Per sbaglio, sul canale YouTube ufficiale di Mediaset è comparso un video che rivelava in anticipo l’esito della puntata finale. Un vero e proprio spoiler, insomma, che ha tolto l’effetto sorpresa per l’appuntamento conclusivo del quiz show condotto da Enrico Papi.

Ebbene, il “vincitore spoilerato” è Marco Briano, meglio conosciuto come Scacco Matto. Nella puntata del 26 agosto, il concorrente aveva sfiorato il trionfo al gioco 27 x 30″, sbagliando soltanto il titolo del celebre brano Un ragazzo di strada dei Corvi. Una situazione che si è ripetuta anche il giorno successivo, lasciando intendere che la vittoria fosse davvero a portata di mano. Ebbene, a causa della gaffe, il pubblico ha scoperto in anticipo il destino del ragazzo.

Sarabanda, spoilerato il vincitore: cos’è successo

Nel video pubblicato accidentalmente da Mediaset, si vede chiaramente Marco (Scacco Matto) conquistare il montepremi, assicurandosi un bottino di 126.000 euro. Un traguardo che il pubblico avrebbe dovuto scoprire soltanto durante la diretta preserale di oggi, prevista tra le 18:45 e le 18:50. Chiaramente, gli addetti ai lavori sono giunti subito ai ripari, eliminando prontamente il video da Youtube. Tuttavia, il filmato è riuscito comunque a fare il giro del web, diventando virale e spoilerando inevitabilmente la vittoria di Marco a Sarabanda.