Sarah si avvicina al trono di Uomini e Donne dopo Temptation Island 2025? Ipotesi plausibile dopo l'ennesimo ripensamento di Valerio...

Sarah Esposito e Valerio di Temptation Island si sono lasciati o sono tornati insieme? Il quesito è d’obbligo dopo lo speciale di questa sera, in cui la coppia – o meglio Valerio – costruisce e distrugge continuamente. Dopo un ping pong infinito, il ragazzo fa il punto della situazione tramite un video. “Ho chiesto ad entrambe spazio per stare per conto mio, perché devo ritrovare me stesso…”, dice Valerio. “Ho fatto una vacanza con amici, poi ho sentito Sarah e abbiamo discusso perché sono ritornato sui miei passi, così dopo questa litigata non ci sono più stati contatti”, spiega ancora Valerio.

Sarah Esposito, per la quale si vocifera un futuro sul trono di Uomini e Donne in caso di rottura con Valerio, conferma la situazione altalenante con Valerio. “Confermo che non ci siamo più sentiti. Lui mi aveva detto ‘ti amo’ in un momento intimo. Ora è andato in vacanza con Ary, mentre a me aveva detto che non si sentiva pronto e anzi aveva detto che sarebbe andato in vacanza con amici”, sentenzia delusa la fidanzata.

Valerio confonde Sarah, si avvicina il trono di Uomini e Donne per la fidanzata dopo Temptation Island?

Durante lo speciale, Valerio preannuncia di aver preso la decisione di restare da solo, anche se di fatto continua a frequentare Ary. “Con lei provo sensazioni che non provo con nessuno, ma ci stiamo conoscendo in più contesti e non me la sento di sbilanciarmi. Sono molto scottato dalla storia con Sarah, alcune scoperte mi hanno segnato. Quando sto con Ary avverto leggerezza ma quando torno a casa tornano i pensieri…”, spiega il ragazzo.

Sarah è inevitabilmente spiazzata dall’incoerenza del fidanzato. Chissà come andrà a finire la loro storia d’amore, sullo sfondo per la fidanzata resta il possibile trono a Uomini e Donne, anche se ora come ora sembra molto scottata per pensare a qualcosa di diverso.

