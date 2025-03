Sarah Altobello concorrente ad Avanti un altro! By night

Tantissimi gli ospiti questa sera, su Canale 5, ad Avanti un altro! By night nell’appuntamento speciale con il game show condotto da Paolo Bonolis e con guest star Maria De Filippi. I concorrenti che si mettono in gioco sono provenienti prevalentemente dalle passate edizioni di Ciao Darwin e dal mondo dello spettacolo, come Sarah Altobello. Non solo opinionista televisiva e star dei social con i suoi video, in passato ha anche preso parte a diversi reality del piccolo schermo come l’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, oltre alla settima edizione di Ciao Darwin.

Sarah Altobello: "Sono vera, nessun personaggio dietro di me"/ "Spesso mi arrivano messaggi sconci"

Con la sua innata simpatia e personalità dirompente è ospite questa sera ed è subito protagonista di un divertente siparietto con il padrone di casa Paolo Bonolis.

Sarah Altobello a Paolo Bonolis: “Nella vita? Sono la sosia ufficiale di Melania Trump!“

Sarah Altobello ad Avanti un altro! By night, dopo essersi seduta sulla sua postazione, si presenta con la sua ironia e sottolinea: “Rappresento la sosia ufficiale di Melania Trump, ecco il mio sguardo da Queen!“. Paolo Bonolis a quel punto le domanda: “Ma che fai nella vita?“. Lei si presenta nuovamente con l’appellativo con cui viene chiamata in Italia, in riferimento alla sua grandissima somiglianza con la moglie di Donald Trump: “Sono la sosia ufficiale di Melania Trump“.

In più, ricordando anche il suo debutto nella musica con un singolo divenuto virale sui social e in rete, la showgirl pugliese ha affermato: “Poi sono una cantante: ho inciso una canzone che si chiama ‘Pullula’!“. La sua esperienza sulla postazione di Avanti un altro! By night ha però breve durata, dal momento che non riesce a superare la manche sbagliando alcune domande. “È finita così? Me ne vado?“, domanda, con Bonolis che annuisce.