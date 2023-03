Sarah Altobello a Uomini e Donne?/ Appello a Maria De Filippi: “Mai dire mai…”

Sarah Altobello, appello a Maria De Filippi per Uomini e Donne

Sarah Altobello è ancora ufficialmente single? Nonostante la proposta di matrimonio ricevuta dal manager Tony Toscano quando era ancora nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Sarah sembrerebbe avere il cuore libero. Pur essendo legata al manager a cui, come ha ribadito più volte, vuole molto bene, la Altobello non sembrerebbe pronta a pronunciare il fatidico sì. Nei confronti di Tony, la Altobello prova affetto e riconoscenza, ma l’amore sembrerebbe lontano. Con tanta voglia di innamorarsi e, in futuro, formare una famiglia, la Altobello lancia così un appello a Maria De Filippi.

Sarah non ha mai nascosto di avere un debole per gli uomini più grandi e non nega che parteciperebbe volentieri al trono over di Uomini e Donne come ha confermato nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Casa Chi: “Ma magari, facciamo un appello a Maria, mai dire mai! “.

Sarah Altobello e il rapporto con Attilio Romita

All’interno della casa del Grande Fratello Vip 2022, Sarah Altobello ha trascorso diverso tempo con Attilio Romita. Il suo rapporto con il giornalista ha scatenato anche la reazione di Mimma, la compagna di Romita con cui, oggi, è tornato il sereno. Concluso il reality, però, tra Romita e la Altobello, l’amicizia si sarebbe interrotta. “Sono contentissima di questa loro unione e questa sua casa che ha ritrovato a Bari. Assolutamente non ci vado al matrimonio, non sono stata invitata”, ha dichiarato Sarah.

“Addirittura il signor Romita mise addirittura un segui blando sulla mia pagina Instagram che poi ha tolto, all’improvviso non l’ho visto più. Quindi insomma, io so cosa ho dato in maniera amichevole ad Attilio, come si dice, fai del bene e dimentica. Io nella Casa l’ho pensato tanto, credevo di aver trovato una bella amicizia ma ho poi capito che non è tutto ora quello che luccica”, ha concluso.

