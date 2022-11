Sarah Altobello, chi é?/ La sosia di Melania Trump al GF Vip: dall’Isola dei Famosi al flirt con Tony Toscano

Grande Fratello vip 2022, chi è la nuova concorrente Sarah Altobello

Il Grande Fratello vip 2022 sta per inaugurare l’ingresso delle 6 new-entries nella Casa più spiata d’Italia, tra cui la provocante e simpatica, forse sentimentalmente impegnata con Tony Toscano o forse no, Sarah Altobello. La modella e showgirl originaria della Puglia viene ricordata dai più, tra i telespettatori e non, per aver preso parte al lavoro filmografico iconico The Lady, una produzione di Lory Del Santo. Tra le altre sue esperienze artistiche si ricorda la partecipazione a L’isola dei famosi 2019, dove lei si é imposta come una piacevole scoperta outsider del reality honduregno, per magnetismo e spiccata ironia, travolgenti.

Sarah Altobello é però ancor prima nota per essere la sosia della storica First Lady e consorte di Donald Trump, Melania Trump. Al centro del gossip made in Italy, la futura new entry al Grande Fratello vip 2022 in corso fa parlare di sé per una presunta lovestory top secret con il manager Tony Toscano, che aveva parlato del sedicente amore anche tramite social. Successivamente, lei ha spiazzato tutti con una clamorosa smentita del sedicente amore, rilasciata a Pomeriggio 5: “Non è mai stato ricambiato da me, è il mio manager e se ne farà una ragione”.

Sarah Altobello verso il confronto con il manager al Grande Fratello vip 2022?

Insomma, una replica clamorosa al gossip che la vedeva in una relazione ufficiosa con il manager e che potrebbe riemergere tra le dinamiche del gioco della Casa più spiata d’Italia, con l’ingresso al Grande Fratello vip 2022 di Sarah Altobello. Che la modella possa avere un confronto diretto con lo storico manager, nella Casa più spiata d’Italia, é un’ipotesi non azzardata, ma certo é che con la sua schiettezza Sarah Altobello renderà al pepe il gioco dei vipponi made in Italy, condotto da Alfonso Signorini.

