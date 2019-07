Sarah Altobello choc su Instagram/ Foto nuda: capelli nero corvino e…”le tette”?

E’ vero che le temperature in questi ultimi giorni si erano un po’ abbassate, ma è vero anche che i vip non sembrano essersi accorti di questa differenza visto che sono pronti a mostrarsi tutti nudi a favore di social. Questa volta è toccato alla bella Sarah Altobello che, dismessi i panni della naufraga dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, ha pensato bene di rimettersi in sesto cominciando dal look e dall’alimentazione. Il risultato? E’ sotto gli occhi di tutti visto che la bella pugliese ha sconvolto tutti con una foto choc in cui appare completamente nuda, o quasi. Peccato che a coprire le sue grazie ci abbiamo pensato lunghi capelli neri che i fan hanno subito notato. A quanto pare, infatti, Sarah Altobello è ben lontana dal look sfoggiato in Honduras e fatti fuori i vecchi capelli biondi, o quasi, ecco la lunga chioma nera (forse non sua del tutto), e anche un altro particolare che non è sfuggito ai fan più attenti.

SARAH ALTOBELLO NUDA SUI SOCIAL

Le tette di Sarah Altobello sono cambiate? Alcuni sono pronti a giurare che non erano così all’Isola dei Famosi e che la pugliese possa essere ricorsa a qualche ritocchino estetico per riportarle su, altri invece non la trovano molto diversa ma solo “sistemata” e agghindata per l’occasione. La sosia italiana di Melania Trump invita poi tutti a lasciare un commento “di livello”, scrivendo: “Me’tesouri ho una domanda per voi.

Cosa ne pensate di questa moracciona 😭? Al commento più simpatico intaserò (il profilo di Like)” e riguardo alle tette, alla fine, dice la sua: “Madoooooo le menne ho perso”. Cos’altro saprà regalarci oggi Sarah Altobello tra commenti e scatti hot?

Ecco di seguito la foto pubblicata su Instagram e i relativi commenti:





