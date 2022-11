Sarah Altobello crolla e piange al GF Vip: “Mi sento messa in un angolo”/ “Sminuita per come parlo”

Sarah Altobello piange al GF Vip: lo sfogo in confessionale dopo la lite con Tavassi

Primo momento di vero crollo per Sarah Altobello nella Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente, reduce da una lite con Edoardo Tavassi, si è sfogata in confessionale, lasciandosi andare ad un pianto e a parole amare. Tutto nasce da alcune battute fatte proprio da Tavassi sul suo modo di cantare e sulle parole sbagliate che la Altobello stava pronunciando; questo scatena tra i due uno scontro e il conseguente crollo della gieffina.

“Non mi piace essere sbeffeggiata sempre, nella mia realtà io sono così. – ha tuonato la Altobello contro Tavassi, continuando – Tu non sai neanche cosa ha passato una persona per arrivare a questo punto, che magari non ha potuto studiare…”

Sarah Altobello crolla: “Non mi piace essere sminuita davanti agli altri per come parlo”

Una volta rimasta sola in confessionale, Sarah in lacrime si è lasciata andare ad un duro sfogo: “Mi sta un po’ irritando, non mi piace questo modo. Essere additata come quella che parla male, non capisci nulla quando parla… mi sento messa in un angolo.” Ha dunque proseguito: “Non mi piace che una persona ti deve sminuire e mettere a disagio di fronte agli altri. Io ho una mia proprietà di linguaggio che è particolare, però ne ho fatto la mia particolarità, il mio punto di forza, un culto che mi diverte”.

Dall’altra parte anche Edoardo Tavassi, in confessionale, ha tirato le sue conclusioni: “Io non mi aspetto la sbroccata. Sara è una persona permalosa e con una persona così non posso scherzare. A me il vittimismo non piace, io non sono né cattivo né scemo e se tu mi ci vuoi far passare allora mi da fastidio”.

