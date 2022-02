Sarah Altobello “Delia Duran? Brutta immagine”/ “Messaggio di una donna leggera”

Si parla di Grande Fratello Vip nel corso della puntata di Mattino Cinque che segue la diretta di San Valentino. In studio alcuni ospiti commentano il ritorno di Alex Belli in casa e il nuovo capitolo di questa soap che coinvolge Delia Duran e Soleil Sorge. Tra gli opinionisti c’è Sarah Altobello che appare subito molto critica nei confronti della Duran.

Clarissa Selassiè attacca Delia Duran "Fai star male le donne"/ "Ti ho difesa, ma..."

In particolare la showgirl trova sbagliato l’atteggiamento della venezuelana nella Casa con gli altri uomini: “Se sono sposati, che messaggio passa? – ha tuonato la Altobello, per poi aggiungere – Lei poi parla di rispetto per se stessa, ma è il rispetto di coppia, di valori che dovrebbero essere insiti in una donna non che si fa vedere in quel modo e passa giustamente un messaggio sbagliato, quello di una donna leggera!”

Alex Belli e Delia Duran pace fatta?/ "Non lascio perdere per questa stron*ata..."

Sarah Altobello critica Delia Duran: “C’è qualcosa che non va”

Secondo Sarah Altobello, Delia Duran palesa incoerenza soprattutto nel mostrare gelosia nei confronti di Alex Belli: “Se nella vita normale hanno la tendenza a vivere questo poliamore, perché lei fa la gelosa? C’è qualcosa che non va!” fa notare a Mattino Cinque. E ancora: “Ho capito che tu c’è questo senso di ripicca ma non sta pensando al di fuori cosa succede, perché ne stanno dicendo di ogni perchè lei sta mostrando scene… per solidarietà femminile mi dispiace”, ha aggiunto. Va detto che proprio di recente, su Vero TV, la Altobello si è espressa in generale sui gieffini di quest’anno, dichiarando: “In effetti questa edizione del GF Vip sembra non avere una scadenza. Per alcuni aspetti concordo con te nel vedere personaggi di poco spessore. Voglio spezzare una lancia a favore di Kabir Bedi però, unico vero vip di questa edizione del reality”.

LEGGI ANCHE:

Soleil Sorge vs Delia Duran: “Mi ha mancato di rispetto”/ “Non è amica delle donne”

© RIPRODUZIONE RISERVATA