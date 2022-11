“Sarah Altobello e Tony Toscano fidanzati e… convivono!”/ Bomba di Biagio D’Anelli

“Sarah Altobello e Tony Toscano sono fidanzati da tre anni e convivono”, questo è quanto confermato ai microfoni de Il Sussidiario.net da Biagio D’Anelli, che ha raccolto questa dichiarazione dal diretto interessato nel corso di una cena di cui ha condiviso alcuni momenti – tra cui la confessione d’amore di Toscano – nelle sue Instagram Stories. Il manager ha ammesso di nutrire un sentimento profondo e sincero nei confronti dell’attuale concorrente del Grande Fratello Vip, che ha conosciuto nel lontano 2013, spingendosi a dichiarare “io l’amo”, ripreso da Biagio D’Anelli che lo incalzava scherzosamente con le sue domande.

I rumors su una presunta relazione tra i due erano nell’aria ormai da tempo. In passato, però, la sosia italiana di Melania Trump aveva smentito, sostenendo che il rapporto fosse esclusivamente lavorativo. “Il suo sentimento non è mai stato da me ricambiato”, aveva detto nel corso di una puntata di Pomeriggio 5. Adesso, tuttavia, a dire il contrario sarebbe stato il suo manager nonché secondo alcuni fidanzato. Le due versioni al momento non sembrano corrispondere, ma non è da escludere che presto possa esserci un chiarimento.

Sarah Altobello e Tony Toscano sono fidanzati e convivono? La novità

Tony Toscano quindi avrebbe confidato a Biagio D’Anelli che lui e Sarah Altobello sono fidanzati e che addirittura convivono, almeno fino al momento dell’ingresso di lei al Grande Fratello. La Vippona, tuttavia, aveva fatto chiaramente intendere di essere entrata nella casa più spiata d’Italia da single, tanto che in queste settimane si è avvicinata ad Attilio Romita non facendo mistero di una grande attrazione per lui. E anche se ad oggi, complice anche l’isolamento forzato di Romita a causa dell’infezione da Covid, non si è verificato alcunchè di compromettente a livello sentimentale, l’atteggiamento della Altobello è – almeno a parole – orientato a trovare una amicizia speciale dietro la porta rossa.

Eppure, forse perchè c’è realmente qualcuno ad attenderla fuori dalla casa la simpatica e vulcanica pugliese, non sembra mai riuscire a concretizzare. Il suo manager, da parte sua, non sembra però avere dubbi su ciò che prova nei confronti della showgirl, e se quel “ti amo” è una certezza, la bomba di Biagio D’Anelli sulla loro convivenza potrebbe anche sconvolgere alcune dinamiche dentro la casa del Grande Fratello Vip.











