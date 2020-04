Sarah Altobello età, quanti anni ha?/ “Chissà se indovineranno a Guess my age!”

Pubblicità

Quanti anni ha Sarah Altobello? Se lo chiederanno questa sera i telespettatori di “Guess my age“, il programma condotto da Enrico Papi su Tv8. La showgirl sarà infatti ospite del nuovo appuntamento e i due concorrenti in gioco dovranno indovinare qual è la sua età. Noi, però, ve lo sveliamo qui in anticipo. Sarah Altobello è nata nel 1988, ciò vuol dire che quest’anno compirà 32 anni. Ricordiamo inoltre che oltre ad essere una nota showgirl è anche un’attrice e un’opinionista di Barbara D’Urso ma è diventata nota per essere la sosia italiana della first lady degli Stati Uniti Melania Trump. Il pubblico ha però imparato a conoscerla per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2019. “Provengo da una famiglia in cui sono tutti laureati. Io, invece, a scuola ero una frana”, ha rivelato Sarah qualche tempo fa a DiPiù. E ancora: “Quando ho detto a mia madre che avrei lasciato casa per cercare il successo nello spettacolo, ho vissuto un inferno. Non è stato facile, ma era quello che volevo. Fin da bambina sognavo di diventare una presentatrice”.

Sara Altobello a Guess my age: “Chissà se indovineranno la mia età!”

Sarah Altobello ha annunciato la sua apparizione nella puntata di questa sera di Guess my Age con un post su Instagram in cui si legge: “AmorMiiiii io lo so che voi lo sapete ma loro No…. che cosa ?? Ma la mia età e chissà se la indovineranno. Lo scopriremo solo nella PUNTATA DI STASERA 16 APRILE a @guessmyageit guardatemi ore 20.10 su @tv8it sempre DI CATEGORIA”. Questa sera scopriremo se i concorrenti in gara riusciranno ad indovinare la sua età: sarà un’impresa ardua?





