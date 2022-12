Sarah Altobello, fidanzato Tony Toscano sbotta sui social/ “Gioca, ma non esagerare…”

Lo storico fidanzato e manager di Sarah Altobello, Tony Toscano, ha deciso di uscire allo scoperto sui social network contro la sua compagna, protagonista in queste settimane di un flirt più o meno velato con l’ex mezzobusto del Tg1 Attilio Romita nella Casa del Grande Fratello Vip. L’ha fatto con eleganza, senza esacerbare toni e animi, ma facendo comprendere chiaramente il suo pensiero riguardo gli atteggiamenti della donna sotto gli occhi elettronici delle telecamere presenti all’interno e all’esterno dell’abitazione dei “vipponi” di Alfonso Signorini.

Tony Toscano innamorato di Sarah Altobello: "Attilio Romita? Viscido e squallido"/ "Al GF Vip lo ribalterei!"

Del resto, nei giorni scorsi tra Romita e Sarah Altobello è scattato anche un bacio a stampo che non ha potuto non colpire Tony Toscano, ma anche la partner del giornalista, Mimma Fusco, che sui social media non ha esitato a nascondere tutto il proprio malcontento e disappunto circa l’avvicinamento più che sospetto tra i due, visto che l’uomo avrebbe confidato ad Antonino Spinalbese di provare un’attrazione fatale nei confronti dell’ex naufraga de “L’Isola dei Famosi”.

Attilio Romita attratto da Sarah Altobello: "La porterei nel van e…"/ La compagna Mimma furiosa: "Patetici"

SARAH ALTOBELLO, IL FIDANZATO TONY TOSCANO SUI SOCIAL NON LE MANDA A DIRE: “SO CHE STAI GIOCANDO, MA…”

Il manager e fidanzato di Sarah Altobello, Tony Toscano, ha quindi pubblicato un post su Instagram nel quale ha inteso esprimere apertamente il proprio punto di vista e il proprio stato d’animo in riferimento a quanto fatto vedere dalla sua dolce metà e cliente.

Queste sono state le affermazioni pubblicate sul web da Toscano: “Cara Sarah, sono certo che stai ‘giocando’ a fare la tentatrice e seduttrice, anche in maniera ironica e divertente. Ma, credimi, da fuori tutto viene amplificato e frainteso e quella che ne esce con le ossa rotte sei tu. Quindi divertiti, ma non esagerare. Con amore, Tony”. Il tutto, incorniciato dall’emoticon del bacio, teso a sottolineare il sentimento provato dall’uomo nei confronti di Sarah Altobello.

Sarah Altobello parla da sola al GF Vip/ La rivelazione: "Lo faccio perché..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tony Toscano (@tony_toscanofirst)













© RIPRODUZIONE RISERVATA