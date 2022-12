Sarah Altobello furiosa al GF Vip: “Schifata da Nikita!”/ “Vuole denigrare le donne della Casa per Luca…”

Nikita Pelizon torna a scusarsi con Sarah Altobello che non accetta: pesanti accuse al GF Vip

Sembra insanabile la frattura creatasi al Grande Fratello Vip 2022 tra Nikita Pelizon e Sarah Altobello. Quest’ultima ha deciso di non accettare le scuse ripetute della Pelizon, dispiaciuta per aver utilizzato parole facilmente travisabili. Un dispiacere che ha poi espresso anche dopo la diretta del 26 dicembre, dopo una nuova lite con Sarah.

“Non volevo far passare un messaggio, e in questo ho sbagliato ad esprimermi, che facesse dubitare di lei. – ha spiegato Nikita in confessionale dopo la puntata – Lui (Luca Onestini, ndr) voleva screditare me quando però lei più volte ha detto che è stata un’arrampicatrice sociale!” Anche la Altobello ha usato il confessionale per dirsi nuovamente indignata per le parole di Nikita: “Io sono schifata da questa persona, lei voleva denigrare le donne della Casa per far vedere a Luca che è lei la bella, l’unica!” ha tuonato.

D’altronde solo poche ore prima Sarah Altobello aveva manifestato lo stesso sdegno nei confronti di Nikita Pelizon, invitandola a non aggiungere altre dichiarazioni compromettenti al fine di evitare sue azioni legali. “Sono una persona con dei valori, non ho mai ammazzato nessuno. Io non ti conosco, come ti permetti? – ha accusato Sarah in un faccia a faccia con Nikita, continuando – Tu sei piccola così, hai una mentalità così piccola. Ha menzionato il mio percorso artistico, lo hai criticato, nessuno si deve permettere di giudicare.” E infine l’ha avvertita: “Ti vieto di continuare a fare insinuazioni sul mio passato. Nessuno deve sentenziarlo. Non ti autorizzo altrimenti procederò (legalmente, ndr).”

