Sarah Altobello furiosa contro il GF Vip/ “Assente in studio per le colpe di altri”

Sarah Altobello attacca il GF Vip per l’assenza in studio degli eliminati

Le disposizioni di Pier Silvio Berlusconi in merito alla presenza in studio degli eliminati dal Grande Fratello Vip 2022 sono cambiate. Il presidente, dopo la condotta scorretta di alcuni concorrenti ha deciso che tra il pubblico siederanno solo tre ‘vipponi’ a rotazione. In merito alla questione è intervenuta Sarah Altobello che, ai microfoni di FanPage, ha commentato la sua assenza in studio.

Anastasia: "Carcere va abolito, è fallimento"/ Spataro: "Giustizia sarebbe fai da te"

“Decisioni dall’alto. L’andazzo del reality è stato definito “scabroso” e mi ci sono ritrovata in mezzo. Mi dispiace perché ci avrei tenuto molto a essere in studio, soprattutto per i miei fan che si aspettavano ci fossi” ha esordito l’ex concorrente. L’influencer pugliese ha aggiunto: “Si tratta di una decisione di Piersilvio Berlusconi: la linea tenuta dal programma non è piaciuta e ne stiamo pagando noi le conseguenze. “ L’ex gieffina ha poi sottolineato di essere stata sempre corretta nei modi e di non aver mai pronunciato parolacce o bestemmie. “Sono contenta di essere riuscita a far passare il messaggio pulito di chi è andato al GF a divertirsi. Spero almeno sia possibile partecipare tutti alla finale” conclude l’influencer.

Mazza: "Presunzione d’innocenza e riparazione incompatibili"/ "Norma va ripensata"

Sarah Altobello choc sul GF Vip: “Si viveva per creare liti”

Mai come quest’anno il Grande Fratello Vip è stato aspramente criticato dall’opinione pubblica. L’attuale edizione del reality show è stata spesso definita come “la peggiore in assoluto”. A confermare, in parte, queste considerazioni è Sarah Altobello che, ai microfoni di FanPage, ha svelato come nella casa si respirasse un aria pesante.

“Quest’anno è stato dato largo spazio alle diatribe. Si viveva per creare liti, coppie e liaison. Se uno è aggressivo nella vita reale, lo sarà anche dentro la Casa. Per non parlare della sciatteria verbale.” L’influencer pugliese prosegue attaccando Edoardo Tavassi, il quale utilizzerebbe un linguaggio “volgare”. Altobello ha poi ammesso di non aver giocato d’astuzia, tenendosi lontana dalla “cerchia” ovvero dei gruppi formati dagli altri inquilini: “Avrei dovuto attaccarmi a quelli più forti invece che fare quattro mesi da sola“.

CASO COSPITO/ Ecco perché la legge sulle Dat non può essere piegata al suo ricatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA