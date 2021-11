Sarah Altobello “Giucas Casella mi scrive sempre”/ “Son gelosa di Francesca Cipriani”

Sarah Altobello è intervenuta in qualità di ospite nel pomeriggio di oggi, lunedì 8 novembre 2021, ai microfoni della trasmissione “Trends&Celebrities”, andata in onda sulle frequenze di Rtl 102.5 News e condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri. La showgirl ha innanzitutto dichiarato che spesso viene scambiata per Melania Trump, con la quale vanta effettivamente una notevole somiglianza estetica, per poi parlare del suo rapporto con Giucas Casella: “La mia gelosia nei suoi confronti è fondata. Siamo molto amici e lui è l’unico uomo che non ha fatto il famoso effetto gossip con me. Ci scambiamo messaggi, ne ho conservato uno su WhatsApp”.

Sarah Altobello Vs Paolo Brosio/ "Fidanzato? In ospedale mi scriveva che gli manco!"

A tal proposito, le è stato chiesto se sia pronta a un confronto nella Casa con Francesca Cipriani, che si è avvicinata molto al suo amico, prendendolo spesso di mira con i suoi scherzi: “Francesca è molto amica con me. Io ho un mio impeto, ma lei è mia amica. A me creerebbe un po’ di diatriba interiore confrontarmi con lei. Io Giucas lo vedo fragilino, poi va detto che lui è vittima di scherzi bruttini da parte di Francesca. Se Giucas mi vedesse nella Casa lui impazzirebbe: io e lui ci sentiamo ogni giorno! D’altra parte, io sono single… Il fidanzato è uno stato d’animo…”.

Sarah Altobello: "Covid? Quando lo prendi non sai quando finisce"/ "Stavo male e..."

SARAH ALTOBELLO: “PARTECIPERI A LA TALPA”

Nel prosieguo del suo intervento su Rtl 102.5 News, Sarah Altobello ha detto di non avere l’ambizione di entrare al Grande Fratello Vip: “Io sono più per altri tipi di reality, più forti, tipo La Talpa. Io ho le ossa, sono formata. Ho l’imprinting, il focus giusto: so come comportarmi in un reality, dopo aver raggiunto la finale a ‘L’Isola dei Famosi’. Certo, questa edizione del Grande Fratello Vip è un po’ più colorita. La coppia che io adoro è quella di Miriana Trevisan e Nicola Pisu“.

SARAH ALTOBELLO/ Sfilata in intimo a Ciao Darwin e sui social è una regina!

Nella Casa c’è anche Jo Squillo, che era a “L’Isola dei Famosi” con Altobello: “L’ho trovata diversa, l’hanno accusata di non schierarsi, ma questa cosa non è giusta. Vero, all’Isola prendeva sempre le parti, ma la chiusura della Casa magari ha giocato un ruolo importante”. Infine, l’annuncio: “Tra poco partirà una mia personale rubrica su un settimanale di categoria, dove dirò periodicamente la mia. Parlerò davvero un po’ di tutto, non solo di televisione”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA