Sarah Altobello hot: “Se farei sess* con Attilio Romita? Sì”/ Poi si dichiara a lui: “Ti sento mio”

Sarah Altobello, confessione hot su Attilio Romita al GF Vip: “Farei sess* con lui”

Sarah Altobello continua a sbilanciarsi nei confronti di Attilio Romita. Quello che inizialmente sembrava essere un gioco, uno scherzo da parte della gieffina, sta invece assumendo contorni molto reali, soprattutto dopo gli ultimi sviluppi al Grande Fratello Vip.

Sarah Altobello si è resa protagonista di confessioni hot su Attilio Romita al GF Vip. Chiacchierando in camera da letto con alcuni compagni d’avventura, ancora scettici sul suo interesse per il giornalista, Sarah ha ammesso di essere attratta anche fisicamente da lui. “Ma veramente ti piace Attilio, ci faresti sesso?”, ha chiesto Edoardo Donnamaria. La Altobello, senza pensarci, ha risposto: “Certo, secondo me lui è molto sprint!”.

Sarah Altobello si dichiara ad Attlio Romita: “Voglio prendermi cura di te”

Successivamente Sarah e Attilio Romita hanno chiacchierato in giardino ed è proprio in questa occasione che la Altobello gli ha confidato i suoi sentimenti. “Sento un senso di appartenenza, ma la gente non capisce. E molti fraintenderanno. – ha dichiarato la gieffina, chiarendo che – Io ho molto rispetto per la tua compagna. Però in questo momento io ti sento mio, che non è una brutta cosa. Posso prendermi cura di te. È una cosa un po’ più introspettiva”.

Attilio Romita ha apprezzato le parole di Sarah Altobello, trovando il suo un bel gesto ma per nulla compromettente: “Mi fa molto piacere, posso dirti? In ogni caso sono fatti miei e tuoi. No, perché questi mo mi hanno puntato… in confessionale”. C’è però chi non la pensa così nella Casa. Chissà se questa dichiarazione scatenerà la reazione della compagna di Attilio.

