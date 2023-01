Sarah Altobello, il ‘fidanzato’ manager Tony Toscano si dichiara/ “Sposarla? Deve scegliere lei…”

Sarah Altobello, dopo Attilio Romita “spunta” il suo manager Tony Toscano

Sarah Altobello, tra le protagoniste dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, continua ad essere al centro dell’attenzione dal punto di vista del gossip. Dopo la storia finita male con Attilio Romita, reo di averla “scaricata” con termini ingiuriosi e di cattivo gusto, spuntano le dichiarazioni del suo manager Tony Toscano rilasciate in un’intervista per Fanpage. “Essere un pò presi o innamorati di una persona che ti mette di buonumore fa solo bene”

Tony Toscano è da quasi 10 anni il manager di Sarah Altobello. La lunga relazione professionale tra i due sembrerebbe aver preso una piega romantica mai menzionata dalla conduttrice. “Sono il suo manager e ho un amore particolare per la mia artista”, commenta così Tony Toscano in un’intervista rilasciata per Fanpage. “Sono molto affezionato a lei. Mi piace in tutte le sue sfaccettature”, ha continuato il manager. A dispetto delle sue parole, non è ancora chiara la posizione di Sarah Altobello in merito al presunto interesse dell’uomo. La conduttrice non ha infatti mai menzionato la presunta storia d’amore con il manager.

Tony Toscano, manager di Sarah Altobello, ha commentato per Fanpage anche gli ultimi avvenimenti legati ad Attilio Romita, spiegando meglio alcuni comportamenti della sua assistita. “La sua allegria all’interno della casa può essere fraintesa, ma io so che è solo il suo modo di giocare”. Su Attilio Romita invece spiega: “Non è un flirt, sta facendo un gioco. Prima di entrare nella casa me lo aveva detto”. Tony Toscano ha voluto quindi ridimensionare il presunto interesse di Sarah Altobello nei confronti del giornalista, motivando il tutto con i suoi modi scherzosi che spesso possono essere fraintesi.

Nel prosieguo dell’intervista per Fanpage, Tony Toscano non ha però nascosto una leggera delusione per il comportamento di Sarah Altobello. “Se ci sono rimasto male? Si, ma più che altro perchè Attilio Romita ha esagerato nelle esternazioni sulla mia cara Sarah. Il manager allude alle confessioni un po’ troppo “spinte” del giornalista, riportate ad altri concorrenti della casa. Tony Toscano ha poi spiegato perché la storia non è ufficiale. “Non dipende da me, è Sarah che deve decidere. Io sono lì che aspetto…”. Il manager non nasconde però il desiderio di poter rendere pubblico l’amore: “Mi piacerebbe che lei nella casa dicesse queste cose qui, sarei l’uomo più felice del mondo“.











