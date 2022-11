Sarah Altobello liscia i capelli con il ferro da stiro, al GF Vip/ Web in tilt

Grande Fratello vip 2022, Sarah Altobello spiazza il web: il metodo per il liscio perfetto é choc

Mentre la competizione del Grande Fratello vip 2022 si fa sempre più accesa, Sarah Altobello catalizza l’attenzione mediatica per il metodo choc collaudato alla rinnovata messa in piega dei capelli. Nelle ore che precedono la nuova e diciannovesima puntata del reality, Sarah Altobello catalizza l’attenzione mediatica per un momento che la vede protagonista nel mezzo della fase dei preparativi della diretta, alle prese con un trattamento speciale per la sua lunga chioma di capelli shatushati. Immagini che ora fanno il giro delle web. Come emerge dai vari video circolanti via social del curioso pre-reality, nelle ore segnate dal rinnovato appuntamento TV serale del gioco di Canale 5, Sarah Altobello china il capo su un’asse da stiro, per poi poi passare sulla chioma fluente il ferro da stiro, surriscaldato all’occorrenza per l’allacciamento dei capelli. Un momento TV che non passa di certo inosservato, tanto che é ora ampiamente discusso nel web e scatena tra le reazioni più disparate del popolo della rete e quindi i telespettatori del Grande Fratello 2022 attivi online.

Sarah Altobello vs Edoardo Tavassi, "Non ha capito nulla"/ Ancora tensioni...

I telespettatori commentano il metodo beauty-choc di Sarah Altobello

“Rianimatemi” scrive qualcuno, evidentemente in stato di choc per le immagini diffusesi online in un battibaleno. E non é tutto. Perché tra le altre reaction del web al momento tanto discusso, poi si legge ancora, “Iconica”, “Sarai per sempre famosa!”. Insomma, c’é anche chi, nel sentiment generale degli internauti si complimenta con la gieffina per il metodo collaudato nella Casa del Grande Fratello vip 2022, che sembra garantire un liscio perfetto per una diretta TV da prima serata su Canale 5. Che l’ex protagonista de L’isola dei famosi possa rivelarsi una nuova nuova trend-setter, dispensatrice di tendenze e trucchi di beauty e quindi un’influencer stimata dal web, dunque, non può dirsi un’ipotesi azzardata.

"Sarah Altobello e Tony Toscano fidanzati e... convivono!"/ Bomba di Biagio D'Anelli

SARAH ALTOBELLO CHE SI PIASTRA I CAPELLI CON IL FERRO DA STIRO RIANIMATEMI#gfvip

pic.twitter.com/6iv1KiGZuG — 𝙢 👹 vs uni (@itsmc17) November 28, 2022

LEGGI ANCHE:

Sarah Altobello crolla e piange al GF Vip: "Mi sento messa in un angolo"/ "Sminuita per come parlo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA