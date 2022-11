Sarah Altobello, lite con Edoardo Tavassi al GF Vip/ “Hai un ego spropositato”

Sarah Altobello si infuria con Edoardo: scoppia la lite tra i gieffini

Una mattinata piuttosto movimentata quella di Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi; se, come si dice, il buongiorno si vede dal mattino nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 la situazione si è fatta rovente già dal mattino. I due gieffini sono stati protagonisti di un duro scontro, prima di fare colazione.

Sarah Altobello era intenta a canticchiare in cucina, quando Edoardo Tavassi avrebbe ridacchiato e preso in giro la gieffina per il suo modo di parlare. A questo punto la concorrente si infuria con l’ex naufrago: “Hai un ego spropositato che tende a infierire sugli altri. Non tendere a sbeffeggiarmi per come parlo, per i verbi, per ogni cosa”. A questo punto, sentendosi attaccato, il fratello di Guendalina dichiara di scherzare bonariamente senza intenti maliziosi. L’influencer allora ha replicato: “Io sono autoironica ma tu mi fai sembrare la scema che non capisce niente“. Edoardo Tavassi conclude irritato: “Io con te non scherzerò più“, poi rivolgendosi agli altri inquilini aggiunge: “Vuole la clip lunedì”.

Sarah Altobello si isola dagli altri concorrenti del GF Vip? Le sue parole

Sarah Altobello non sembra essersi perfettamente integrata con i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022. L’influencer, in confidenza a Luciano Punzo, ha dichiarato: “Io a volte mi rendo conto che non faccio gruppo ma nella mia vita non ho mai avuto un gruppo. E’ un percorso però a volte penso che posso farlo anche da sola questo percorso. Non ho bisogno dei legami, vedi con Micol e Giaele ho legato, parlo faccio però non mi tange più di tanto perchè preferisco più una dura verità che una falsa realtà”.

Sarah Altobello si è subito isolata dal gruppo, vivendo il percorso nella Casa da sola: “Un ruolo? Non è fare comunella con tutti, perchè con chi vado d’accordo di più con chi forse non ho proprio simpatia, con alcune persone non ho niente da condividere. Ho capito una cosa sola, dire sempre ciò che penso, sempre la mia verità, sempre il mio punto di vista, sempre quello che provo io e non nascondermi dietro una frase fatta”.











