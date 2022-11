“Sarah Altobello miracolata prima della nascita”/ Mamma Maria Legrottaglie rivela “Nata grazie a San Nicola”

Maria Legrottaglie “Mia figlia Sarah Altobello miracolata prima della nascita”

Sarah Altobello, ex naufraga dell’Isola dei Famosi e sosia di Melania Trump, potrebbe varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 nella puntata di giovedì 3 novembre. Maria Legrottaglie, detta Mariolina, è la madre di Sarah e si è fatta conoscere dal pubblico televisivo quando la figlia era naufraga all’Isola presenziando anche nei salotti di Barbara d’Urso. Tempo fa la mamma di Sarah Altobello ha raccontato al settimanale Grand Hotel che la figlia è stata miracolata prima della sua nascita. Quando è rimasta incinta di Sarah, la signora Maria aveva 40 anni, due figli e un aborto alle spalle.

Portare a termine la gravidanza era considerato molto rischioso, ma lei non ha desistito e ha chiesto la grazia a San Nicola, protettore dei bambini, a cui è molto devota: “I dottori cominciarono a fare del terrorismo: dissero che la mia gravidanza era a rischio interruzione, che dovevo stare a riposo per nove mesi […] Ma io non ascoltai nessuno. La misi semplicemente nelle mani di San Nicola, chiedendogli di farla venire al mondo sana e senza problemi. Ebbene, la notte di Pasqua, con una settimana di anticipo, nacque Sarah”, ha detto durante l’intervista.

Sarah Altobello: il difficile rapporto con i genitori

Poco prima della sua partenza per l’Isola dei Famosi 2019, dove poi si è classificata quarta, Sarah Altobello si è raccontata in un’intervista a DiPiù, rivelando il difficile rapporto con i genitori: “Provengo da una famiglia in cui sono tutti laureati. Io, invece, a scuola ero una frana. Quando ho detto a mia madre che avrei lasciato casa per cercare il successo nello spettacolo, ho vissuto un inferno. Non è stato facile, ma era quello che volevo. Fin da bambina sognavo di diventare una presentatrice”. E ha aggiunto: “Sono sempre stati duri, considerano il mondo dello spettacolo come il peccato. Ho versato troppe lacrime per i loro commenti. Quando le cose non andavano, quando tiravo avanti facendo la modella e la cubista, mi chiamavano tre volte al giorno per chiedermi di lasciare tutto e di tornare a Bari”.

Il successo all’Isola dei Famosi è stato motivo di orgoglio anche per mamma e papà: “Il trionfo all’Isola ha rappresentato per nostra figlia un riscatto morale e per me e mio marito una soddisfazione immensa”, ha ammesso la signora Mariolina sulle pagine di Grand Hotel.











