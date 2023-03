Sarah Altobello nominata da Manila, scoppia la lite al GF Vip/ “Mi hai presa di mira perché…”

Sarah Altobello e Manila Nazzaro, scontro al GF Vip per le nomination

Scoppia la lite al Grande Fratello Vip tra Sarah Altobello e Manila Nazzaro. A scatenarla è la nomination che quest’ultima ha fatto ai danni della pugliese che, dopo averlo saputo, ha voluto un chiarimento per comprenderne le motivazioni. Dopo aver ammesso di soffrire molto le nomination subite, Sarah ha accusato Manila.

Manila Nazzaro sbotta dopo i rumors sulla rottura con Amoruso/ "Tutto torna, pure…"

“Io tutto questo rapporto con te non mi pare ci sia. – ha esordito Sarah – Io penso che la nomination che hai fatto non è tanto contro di me, ma nasce perché tu prendi di mira persone, come me in questo momento, che vedi che non stanno più con te mentre tu stai un po’ più da quella parte…” Il riferimento è ai due gruppi che vivono ormai nella Casa e che le vedrebbe in questo momento opposte.

Manila Nazzaro, boccia i concorrenti del GF Vip/ "Insulti e mancanza di rispetto"

Sarah Altobello contro Manila Nazzaro: “Credevo di avere un rapporto con te, invece…”

“Tu non accetti mai quando uno ti fa una critica!”, ha tuonato allora Manila Nazzaro contro Sarah, che lei ha nominato per un distacco mostrato dalla Altobello da lei e un attaccamento ad un gruppo in particolare. “Non esistono divisioni mie personali, sto dove voglio stare e sto bene dappertutto. – ha spiegato Manila – Poi ci sono persone con le quali ho più affinità, mi diverto di più. Capisco che lei è offesa, arrabbiata con me, però è una nomination che va fatta, è un mio pensiero.”

Tavassi accusa Sarah Altobello al GF Vip: "Ipocrisia totale!"/ Lei furiosa: "Io non tramo come loro"

La Nazzaro ha poi aggiunto: “Io credevo di aver creato un bel rapporto con lei, ma il mio risentimento nasce dal fatto che non ci sono stati più momenti in cui ci siamo ritrovate a parlare, perché lei si sia un po’ isolata con Antonella, Nikita e Martina e questa cosa mi è pesata.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA