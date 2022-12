Sarah Altobello parla da sola al GF Vip/ La rivelazione: “Lo faccio perché…”

Momento di rivelazioni per Sarah Altobello, impegnata in una conversazione con Charlie Gnocchi nella Casa del GF Vip. La concorrente si è messa a nudo svelando il motivo per cui spesso è stata pizzicata a parlare da sola, anche davanti allo specchio, e la sua spiegazione ha incuriosito il compagno d’avventura al punto da spingerlo a chiederle di più sulla sua personalità e sul suo carattere. Charlie Gnocchi si è mostrato particolarmente interessato a capire cosa passa per la testa della vippona, già protagonista di un sipario “piccante” con le sue dichiarazioni su Attilio Romita proprio al Grande Fratello Vip 7.

“Mi impunto per delle cose che mi irritano il chakra, ma poi lascio andare conservando il mio pensiero, la mia tesi, che è così perché io non credo negli altri, ma credo in me. Se Sarah dice qualcosa a Sarah – ha raccontato la vippona –, vuol dire che c’è… Bisogna anche iniziare a parlare con te stessa, io a volte parlo da sola, pure davanti allo specchio, perché sento che a me stessa devo dare delle domande e chiedere delle risposte, mi fa planare…“. Sarah Altobello ha sottolineato le sue priorità nel reality, anzitutto quella di vivere positivamente la sua esperienza tra le mura di Cinecittà anteponendo il suo benessere al resto delle dinamiche che si creano nel gioco. La concorrente ha spiegato a Charlie Gnocchi di voler stare bene soprattutto per sé, evitando così di “perdere tempo” in futili discussioni.

Sarah Altobello si mette a nudo anche su Attilio Romita

Sarah Altobello ha deciso di tenere una linea nella Casa: non nascondere il suo pensiero e i suoi sentimenti. Proprio come durante la chiacchierata con Charlie Gnocchi sulla sua personalità e sul suo carattere positivo, la concorrente ha parlato apertamente del suo legame con Attilio Romita e delle belle sensazioni che vive in sua presenza nel reality. Un sentimento di stima e affetto che sembra essere ricambiato dal giornalista, al punto da stuzzicare la fantasia di Antonella Fiordelisi sul futuro delle dinamiche tra i due concorrenti.

"Attilio lo vedo come un punto fermo, senza di lui non so stare – ha detto Sarah Altobello parlando del compagno d'avventura -. Se fosse stato single…". La sintonia che si è creata tra i due vipponi di questa edizione del programma sembra viaggiare a gonfie vele e in tanti, nelle ultime ore, guardano alla loro intesa con un crescente interesse. Sarah Altobello non ha mai nascosto di sentirsi particolarmente "connessa" con Attilio Romita, pur mantendendo il tutto nell'alveo di una profonda amicizia alla luce della sua situazione sentimentale oltre le mura della Casa. Ma qualcosa non convince il pubblico: quel "ti sento mio" rivolto ad Attilio Romita, sui social, ha già innescato il "toto-love story". Attilio Romita procede per la sua strada e confessa: "Mi fa moltissimo piacere. Sono fatti miei e tuoi". Il resto è tutto da scrivere.











