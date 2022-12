Sarah Altobello piange per Attilio: “Nikita mi ferisce e tu la baci?”/ Lui “Quando ero nella merd* c’era lei”

Sarah Altobello piange per Attilio Romita al GF Vip e lo accusa dopo la sua lite con Nikita: “Invece di stare al mio fianco baci lei”

La lite tra Sarah Altobello e Nikita Pelizon al Grande Fratello Vip 2022 si espande a macchia d’olio nella Casa, andando a travolgere anche Attilio Romita. Dopo la diretta di lunedì, Sarah si è infatti detta risentita perché Attilio, invece di dimostrarle solidarietà, si è schierato dalla parte di Nikita, dandole anche un bacio sulla guancia. Il gesto, fatto davanti agli occhi di Sarah, ha scatenato l’ira e le lacrime di quest’ultima che ha pèerciò deciso di affrontare il giornalista.

“Tu che fai? Invece di venire da me, capire il mio stato d’animo che sono turbata, le vai a dare un bacio a lei? Ci rimango male! Ci ho sofferto per questa cosa, dai! Davanti a me non si fa!” ha sbottato Sarah contro Attilio.

Attilio Romita replica a Sarah Altobello: “Quando ero nella merd* c’era Nikita con me, non tu”

Lo sfogo della Altonello è poi proseguito in confessionale, dove ha dichiarato: “Lui mi ha visto che sono stata ferita da questa cosa, lo chiamo per fare i piatti e lui cosa fa? Dà un bacio a Nikita e le dice ‘Ti esprimo la mia solidarietà!’ Non mi è piaciuto! Hai un rapporto con Nikita? Ok, però abbi un po’ di delicatezza! Qua la solidarietà viene espressa a lei e non a me“.

Attilio non è rimasto in silenzio di fronte a queste accuse e ha voluto chiarire le motivazioni del suo gesto: “Non ho sostenuto che Nikita abbia fatto bene a dirlo, lei ha sbagliato; ho solo detto: ‘Mi dispiace che il branco ti abbia accerchiato e ti abbia messo nelle stesse condizioni in cui stavo io nei giorni in cui tu mi hai dato conforto, attenzione e sostegno'”. Infine a Sarah ha ricordato: “Quando io stavo nella merd* anche tu eri contro di me.”

