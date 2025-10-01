Sarah Altobello commenta la presenza della barese Donatella al Grande Fratello e le lancia una frecciatina.

Donatella Mercoledisanto è una delle concorrenti del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura e, sin dai primi minuti di ingresso nella casa ha sfoggiato il suo dialetto barese accentuando il suo accento. Donatella ha così ricordato al pubblico Sarah Altobello, protagonista del Grande Fratello Vip 7 e che, nonostante il suo ingresso in corsa, ha lasciato il segno. Qualcuno, sentendo parlare Donatella, infatti, l’ha immediatamente paragonata a Sarah che, ai microfoni di Fanpage, ha commentato la presenza di Donatella .

“Io sono nata come sosia di Melania Trump e ora, con Donata Mercoledisanto, anch’io ho la mia sosia. La sosia della sosia. Mi inorgoglisce, ma l’originale resto sempre io. E poi lei sta continuamente con la scopa in mano; io l’ultima aspirapolvere l’ho passata vent’anni fa“, ha detto la Altobello.

Sarah Altobello e i consigli a Donatella del Grande Fratello

Sarah Altobello che è stata una protagonista del piccolo schermo partecipando non solo al Grande Fratello ma anche all’Isola dei Famosi e Pomeriggio Cinque. Per Donatella, invece, si tratta della prima esperienza televisiva e, a tal proposito, la showgirl dà alcuni consigli alla concorrente del Grande Fratello. “Scherzi a parte, a Donata vorrei dire una cosa: non le conviene esagerare con il dialetto barese in tv. L’ho fatto prima di lei e non mi ha portato per niente bene. Sono passata come un’ignorante, una persona incapace di coniugare i verbi, un’oca”, ha detto Sarah.

Poi ha aggiunto: “Vedrete che anche lei finirà in nomination proprio a causa del dialetto e, come me, sarà messa in un angolo e discriminata da tutti. Io ho pagato il fatto di esprimermi in dialetto sia nei reality sia nella vita professionale. Mi hanno chiuso le porte della tv in faccia. Sono decine i provini in cui sono stata scartata proprio per il mio modo di parlare. Quindi, se Donata si è davvero studiata il personaggio di Sarah Altobello, come leggo in giro, facesse attenzione. A me non è andata bene.”

