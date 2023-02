Sarah Altobello scoppia la lite con Micol/ “Non prendi mai posizione”

Sarah Altobello scontro con Micol Incorvaia: cosa è successo

Sarah Altobello è l’eliminata dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022; la gieffina, però, ha ricevuto il biglietto di ritorno con il quale è potuta rientrare nella casa e raggiungere i suoi compagni. L’influencer pugliese ha varcato la porta rossa con allegria, grida ed entusiasmo non condiviso da tutti.

A non sembrare particolarmente felice è stata Micol Incorvaia, tanto che Alfonso Signorini le ha chiesto il motivo di tanta freddezza: “In realtà non ho un grandissimo rapporto con Sarah da mettermi a festeggiare adesso. Amore ho applaudito il tuo ingresso, che devo stenderti il tappeto rosso. Ma che vuole?” dichiara la sorella di Clizia. Ovviamente questo ha generato una lite tra le due concorrenti. “Non prendi posizione” dice Micol e Sarah Altobello replica: “Amore ero appena rientrata nella casa, potrò gioire di questo momento?”

#gfvip La ridicolaggine,la stupidità, l’attaccamento al gioco del tavassi ma soprattutto della micol è raccapricciante……non lasciano a Sara che viva il suo momento di felicità. pic.twitter.com/iSO4jGR0Bd — Lalla (@Lalla84455247) February 21, 2023

Micol Incorvaia e lo sfogo contro Sarah Altobello: “Ho chiuso”

Dopo lo scontro con Sarah Altobello, Micol si è sfogata con Nicole Murgia, Giaele De Donà, Andrea Maestrelli e Luca Onestini. La sorella di Clizia era furiosa per alcune dichiarazioni dell’influencer pugliese: “Il discorso è partito dal fatto che quando lei stava parlando male di Attilio che stava parlando male di Antonella, lei non ha proferito parola.”

La gieffina fa riferimento al rapporto della Altobello con Nikita Pelizon: “E’ partito da lì ed è l’ennesima conferma di questa cosa, quindi come puoi arrabbiarti. Allora dovevo arrabbiarmi anche io quando Sonia ha detto che lei parlava male di me e Giaele. Frequenti una persona che ti dà della scalatrice sociale e quella cosa lì la perdoni“. Poi conclude: “Per me è chiuso, ciao.”











